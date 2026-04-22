Gwiazda nie zagra na MŚ 2026! Jest potwierdzenie

Zawodnik doznał kontuzji mięśnia uda w sobotę podczas treningu. Szybko okazało się, że uraz jest dość poważny i wykluczy go przynajmniej do końca sezonu klubowego.

„Jeśli chodzi o marzenie związane z mistrzostwami świata - dla mnie się ono niestety skończyło. (...) Teraz czas skupić się na powrocie do zdrowia i przygotowaniach do sezonu” - przyznał Gnabry.

W marcu z powodu poważnej kontuzji kolana szansę na grę w mundialu stracił też jego rodak Emre Can.

Udział w mistrzostwach świata reprezentacja Niemiec rozpocznie 14 czerwca meczem z Curacao. W fazie grupowej zespół trenera Juliana Nagelsmanna zagra jeszcze z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem.

