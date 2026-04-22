Historyczny sukces polskiego zespołu! W finale mogą zagrać z Manchesterem City

W ubiegłym sezonie Dziki zajęły trzecie miejsce w tych rozgrywkach, wygrywając w turnieju Final Four w Bratysławie z miejscowym Interem 80:78.

Kluczowa dla losów spotkania była trzecia kwarta, zwycięska dla stołecznych koszykarzy (25:12), a także defensywa w drugiej połowie meczu. Liderami byli jak w większości meczów Tahlik Chavez, który trafił wszystkie cztery rzuty za trzy punkty i w sumie zdobył 21 oraz Landrius Horton, który za dwa punkty pomylił się tylko raz w pięciu próbach, a oprócz 19 pkt miał także sześć zbiórek.

ZOBACZ TAKŻE: AMW Arka lepsza od WKS Śląsk

Zawodnicy Dzików byli przez 40 minut wspierani głośno, tak jak w rozgrywkach Orlen Basket Ligi, przez swoich fanów.

Dziki to jedyna polska drużyna, która drugi raz z rzędu dotarła do finału rozgrywek europejskich.

Drużyny znad Wisły z sukcesami występują w ENBL od momentu założenia tej ligi, czyli od 2021 roku. W 2022 zwyciężył Anwil Włocławek, a rok później BM Stal Ostrów Wlkp. W rozgrywkach uczestniczyły też: Legia Warszawa, Enea Zastal Zielona Góra, Trefl Sopot, Polski Cukier Start Lublin i King Szczecin.

Dziki Warszawa - CSO Voluntari 87:80 (21:20, 20:28, 25:12, 21:20).

Najwięcej punktów dla Dzików: Tahlik Chavez 21, Landrius Horton 19, Darnell Edge 17; dla CSO - Solomon Devin Young 19, Sacar Anim 19, Mike Caffey 12.

PAP