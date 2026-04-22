W pierwszej rundzie Hurkacz pewnie pokonał Jaime Farię, ogrywając swojego rywala w dwóch setach. W drugiej jego przeciwnikiem będzie dziewiąty zawodnik rankingu ATP, Lorenzo Musetti.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek - Daria Snigur. Kiedy mecz? O której godzinie?

Do tej pory Polak i Włoch zmierzyli się ze sobą czterokrotnie. Dwa razy lepszy był Hurkacz, a dwukrotnie wygrał Musetti.

Który zawodnik wyjdzie na prowadzenie, jeśli chodzi o bezpośrednie starcia?

Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Hurkacz - Musetti? Spotkanie Hurkacz - Musetti zaplanowane jest na piątek 24 kwietnia. Godzina meczu nie została jeszcze podana przez organizatorów hiszpańskiego turnieju.

BS, Polsat Sport