Hurkacz pewnie przebrnął przez pierwszą rundę turnieju w Madrycie po pokonaniu portugalskiego kwalifikanta Jaimego Farię 6:3, 6:3. Dla Wrocławianina był to pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera - Francuza Gillesa Cervary. W drugiej fazie zawodów czeka go jednak trudniejsze zadanie, czyli starcie ze światową "dziewiątką" - Lorenzo Musettim.

Włoch z racji rozstawienia miał w pierwszej rundzie wolny los, dlatego zmagania w stolicy Hiszpanii rozpocznie bezpośrednio od pojedynku z Polakiem. Warto dodać, że brązowy medalista igrzysk olimpijskich z Paryża ma w swoim dorobku dwa wygrane turnieje cyklu ATP.

Hurkacz - Musetti. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Hurkacz - Musetti w Madrycie?

O tym, kto wygra starcie Huberta Hurkacza z Lorenzo Musettim w drugiej rundzie turnieju ATP w Madrycie, dowiemy się w piątek, 24 kwietnia. Dokładna godzina spotkania nie została jeszcze podana przez organizatorów. O wyniku tego meczu poinformujemy w tym tekście zaraz po zakończeniu starcia.

Polsat Sport