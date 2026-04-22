Kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski? Jerzy Mielewski wskazał faworyta

W sobotę 25 kwietnia rozpocznie się rywalizacja o tytuł siatkarskiego mistrza Polski. W wielkim finale Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Bogdanką LUK Lublin. Zdaniem komentatora Polsatu Sport Jerzego Mielewskiego, w tej rywalizacji może wydarzyć się wszystko, a minimalnym faworytem są siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego.

Siatkarze w zielonych strojach z żółtymi pasami świętują razem na boisku.
fot. PAP
Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Bogdanką LUK Lublin o mistrzostwo Polski

Od soboty rozpocznie się najważniejsza rywalizacja w tym sezonie PlusLigi, która wyłoni siatkarskiego mistrza Polski. Skład finału jest identyczny, jak w poprzednim roku, kiedy to górą byli siatkarze z Lublina. Kto w tym roku ma większe szanse na triumf?

 

– Wydarzyć się może wszystko. Faworytem, w moim przekonaniu, ale delikatnym, jest drużyna z Zawiercia. W najważniejszych momentach potrafi wykrzesać z siebie pełnię możliwości. Znakomity Kwolek, Russell, życiowa forma Mateusza Bieńka, który po przerwie reprezentacyjnej wrócił do absolutnie topowej dyspozycji – powiedział Jerzy Mielewski.

 

Warta była najlepszą drużyną fazy zasadniczej, a w play-offach wyeliminowała kolejno ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle oraz Asseco Resovię. Bogdanka w tabeli zajęła 3. pozycję. W ćwierćfinale pokonała PGE GiEK Skrę Bełchatów, a w walce o finał okazała się lepsza od PGE Projektu Warszawa.

 

– Na krzywej wznoszącej są Stephane Antiga i Bogdanka. Mieli problemy z uwagi na kłopoty zdrowotne – w pewnym momencie sezonu nie mieli żadnego atakującego, musieli ratować się grą na trzech przyjmujących. To mają już niemal za sobą. Dlatego też Bogdanka oraz Wilfredo Leon pną się, a do tego potrafią grać wielkie mecze – dodał komentator Polsatu Sport.

 

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin w sobotę 25 kwietnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

 

IM, Polsat Sport
