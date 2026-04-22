LaLiga: FC Barcelona - Celta Vigo. Relacja live i wynik na żywo

FC Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przystępuje do kolejnego spotkania w ramach ligi hiszpańskiej. W meczu domowym 33. kolejki przeciwnikiem "Dumy Katalonii" jest Celta Vigo.

Na ten moment Barcelona jest liderem tabeli LaLiga z dorobkiem 79 punktów i zmierza w stronę tytułu mistrzowskiego. Celta Vigo natomiast walczy o udział w europejskich pucharach. Plasuje się na szóstej lokacie z 44 "oczkami".

Oba zespoły mierzyły się ze sobą 9 listopada zeszłego roku w 12. serii gier LaLiga. Wtedy Barcelona triumfowała na wyjeździe 4:2. Hat-trickiem popisał się Robert Lewandowski, a jedno trafienie dołożył Lamine Yamal. Dla rywali gole zdobyli Sergio Carreira i Borja Iglesias.

