Najlepsze akcje w półfinałach PlusLigi. Te nazwiska zapisały się na kartach historii

Siatkówka

Za nami emocjonujące półfinały PlusLigi w sezonie 2025/2026. Nie brakowało w nich pięknych akcji. Do meczu o złoto awansowały Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin. Oto najlepsze akcje oraz bohaterowie starć półfinałowych.

Siatkarz w zielonej koszulce podaje piłkę do góry, a siatkarz w białej koszulce z numerem 21 obserwuje akcję.
fot. PAP
Karol Butryn

TOP 3 akcji półfinałów PlusLigi 2025/2026


W półfinałach PlusLigi nie brakowało ofiarnych obron i pięknych ataków. Kibice zgromadzeni na trybunach na stojąco oklaskiwali wybrane popisy zawodników. Choć nie było łatwo, to jednak pokusiliśmy się o wybranie trzech najlepszych akcji półfinałów PlusLigi w sezonie 2025/2026.

 

Karol Butryn (Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów)

 

Już na początku meczu Warty Zawiercie z Asseco Resovią zawodnicy obu drużyn dali prawdziwy popis. Kibice byli świadkami akcji, w której oba zespoły miały po kilka okazji do skończenia. Nie brakowało świetnych obron i mocnych ataków, a wszystko zamknął Karol Butryn z Resovii, wykorzystując piłkę przy siatce.


Fynnian McCarthy (Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa)

 

Numer dwa to punkt zdobyty blokiem przez Fynniana McCarthy’ego z Bogdanki w domowym meczu z PGE Projektem Warszawa. Po długiej akcji pełnej zwrotów akcji piłkę przy siatce dostał Bartosz Bednorz i zdecydował się na atak. Nad siatką jednak wyrósł mur w postaci rąk McCarthy’ego, który popisał się piękną czapą.


Danny Demyanenko (Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia)

 

Numer trzy to kapitalna akcja, którą w rewanżowym meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia popisał się Danny Demyanenko. Efektownie przyjął piłkę po zagrywce skrótem, po czym od razu ruszył do ataku na środku, posyłając mocnego gwoździa w boisko Zawiercian.

 

Najlepsi gracze meczów półfinałowych


W serii półfinałowej PlusLigi na boisku oglądaliśmy świetne indywidualne występy. W parze Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia kapitalnie zaprezentował się Bartłomiej Bołądź, który został MVP pierwszego meczu. W drugiej parze wielką klasę potwierdził Wilfredo Leon, który poprowadził Bogdankę LUK Lublin do finału. 

Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w finale. Kiedy mecz? Gdzie oglądać?

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w sobotę 25 kwietnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Kto wygra PlusLigę 2025/2026?
Zobacz także
PLUSLIGASIATKÓWKA
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 