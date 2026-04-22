Najlepsze akcje w półfinałach PlusLigi. Te nazwiska zapisały się na kartach historii

W półfinałach PlusLigi nie brakowało ofiarnych obron i pięknych ataków. Kibice zgromadzeni na trybunach na stojąco oklaskiwali wybrane popisy zawodników. Choć nie było łatwo, to jednak pokusiliśmy się o wybranie trzech najlepszych akcji półfinałów PlusLigi w sezonie 2025/2026.

Karol Butryn (Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów)

Już na początku meczu Warty Zawiercie z Asseco Resovią zawodnicy obu drużyn dali prawdziwy popis. Kibice byli świadkami akcji, w której oba zespoły miały po kilka okazji do skończenia. Nie brakowało świetnych obron i mocnych ataków, a wszystko zamknął Karol Butryn z Resovii, wykorzystując piłkę przy siatce.



Fynnian McCarthy (Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa)

Numer dwa to punkt zdobyty blokiem przez Fynniana McCarthy’ego z Bogdanki w domowym meczu z PGE Projektem Warszawa. Po długiej akcji pełnej zwrotów akcji piłkę przy siatce dostał Bartosz Bednorz i zdecydował się na atak. Nad siatką jednak wyrósł mur w postaci rąk McCarthy’ego, który popisał się piękną czapą.



Danny Demyanenko (Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia)

Numer trzy to kapitalna akcja, którą w rewanżowym meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia popisał się Danny Demyanenko. Efektownie przyjął piłkę po zagrywce skrótem, po czym od razu ruszył do ataku na środku, posyłając mocnego gwoździa w boisko Zawiercian.

Najlepsi gracze meczów półfinałowych



W serii półfinałowej PlusLigi na boisku oglądaliśmy świetne indywidualne występy. W parze Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia kapitalnie zaprezentował się Bartłomiej Bołądź, który został MVP pierwszego meczu. W drugiej parze wielką klasę potwierdził Wilfredo Leon, który poprowadził Bogdankę LUK Lublin do finału.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w finale. Kiedy mecz? Gdzie oglądać?

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w sobotę 25 kwietnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

