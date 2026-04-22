Nie będzie trofeum dla Polaków! FC Porto odpadło z Pucharu Portugalii

W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi drużynami 1:0 zwyciężył Sporting, grający wtedy przed własną publicznością. Rewanż odbył się natomiast na Estadio do Dragao.

W pierwszym składzie zespołu prowadzonego przez Francesco Farioliego znaleźli się Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski trafi do Włoch? Jest poważne zainteresowanie

Od początku przeważali gospodarze, jednak w pierwszej połowie nie oglądaliśmy goli ani nawet celnych strzałów. Piłkarze Porto atakowali groźniej, z kolei podopieczni trenera Borgesa częściej utrzymywali się przy piłce. Gra była bardzo fizyczna - zawodnicy obu drużyn popełniali mnóstwo fauli, co zaowocowało aż trzema żółtymi kartkami w pierwszych 45 minutach.

Po przerwie obraz gry uległ nieznacznej zmianie. Gospodarze wiedzieli, że muszą odrabiać straty, ale nie potrafili sforsować szczelnej defensywy rywali. Sporting praktycznie przez cały czas się bronił, jednak ten plan taktyczny zdawał egzamin, ponieważ "Smoki" nie były w stanie realnie zagrozić bramce gości. W 71. minucie boisko opuścił najmłodszy z Polaków.

W samej końcówce zadanie podopiecznym trenera Farioliego dodatkowo utrudnił Alan Varela. Zawodnik ten obejrzał czerwoną kartkę za brutalny wślizg w nogi rywala i musiał przedwcześnie opuścić boisko.

Ostatecznie, mimo bardzo nerwowej końcówki, to zespół z Lizbony awansował do finału, w którym zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu SCU Torreense - AD Fafe (w pierwszym spotkaniu padł remis 1:1).

FC Porto - Sporting Lizbona 0:0 (0:0) [pierwszy mecz - 0:1, awans: Sporting]

Porto: Diogo Costa - Alberto Costa (80. Seko Fofana), Thiago Silva (58. Alan Varela), Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Victor Froholdt, Pablo Rosario, Gabri Veiga (71. Rodrigo Mora) - William Gomes, Deniz Gul (71. Terem Moffi), Oskar Pietuszewski (71. Pepe).

Sporting: Rui Silva - Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Goncalo Inacio (11. Zeno Debast), Maximiliano Araujo (80. Ricardo Mangas) - Morten Hjulmand (51. Daniel Braganca), Hidemasa Morita - Geny Catamo, Trincao (80. Luis Guilherme), Geovany Quenda (80. Pote) - Luis Suarez.

Żółte kartki: Pablo Rosario, Gabri Veiga, Jan Bednarek - Morten Hjulmand, Rui Silva, Ricardo Mangas.

Czerwona kartka: Alan Varela.

Sędziował: Miguel Nogueira (Portugalia).