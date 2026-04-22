Niespodziewana rezygnacja gwiazdy PlusLigi! Wiadomo, co stoi za tą decyzją

Od dłuższego czasu mówiło się, że Indra weźmie udział w drafcie do ligi koreańskiej. Do wydarzenia miało dojść w maju. Jak się jednak okazuje, Czech zrezygnował z tego pomysłu.

Zdaniem azjatyckich mediów, 28-letni atakujący dostał bowiem intratną propozycję z chińskiego klubu Shanghai Bright i to właśnie w barwach tej ekipy ma występować od nowego sezonu.

W przeszłości w barwach Shanghai Bright grali między innymi Michał Kubiak, Bartosz Bednorz czy Fabian Drzyzga.

Reprezentant Czech od 2025 roku występował na parkietach PlusLigi w barwach Norwida Częstochowa. Wcześniej grał między innymi we francuskim zespole Chaumont VB 52.

Podczas Gali PLS 2025 został wybrany najlepszym Obcokrajowcem Sezonu 2024/2025 PlusLigi.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, Polsat Sport