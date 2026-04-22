Norwid Częstochowa zostaje w PlusLidze! Jest oficjalna decyzja

Norwid Częstochowa awansował do PlusLigi w 2023 roku, wygrywając rozgrywki pierwszej ligi. W debiutanckim sezonie drużyna zdołała się utrzymać, zajmując 15. miejsce w tabeli. Drugi rok w siatkarskiej ekstraklasie przyniósł rewelacyjny występ, awans do play-off i ostatecznie wysokie ósme miejsce w końcowej klasyfikacji.

W trzecim sezonie w PlusLidze miało być jeszcze lepiej. W zespole pozostały największe gwiazdy, dokonano wzmocnień, z hitowym transferem Luciano De Cecco na czele, ale ekipie spod Jasnej Góry od początku nie szło. Już w listopadzie doszło do zmiany trenera - odszedł Guillermo Falasca, a jego miejsce zajął doświadczony Ljubomir Travica. Do końca fazy zasadniczej nie udało się jednak opuścić ostatniego miejsca w tabeli, co oznaczało degradację.

Ratunkiem miało być zajęcie miejsca po JSW Jastrzębskim Węglu. Klub z Jastrzębia-Zdroju ma poważne problemy finansowe i w sezonie 2026/27 nie przystąpi do rozgrywek PlusLigi.

W dniu 22 kwietnia Polska Liga Siatkówki S.A. opublikowała komunikat, w którym poinformowała, że Norwid Częstochowa, który po zakończeniu fazy zasadniczej sezonu 2025/26 zajął ostatnie miejsce w tabeli, zachowuje uprawnienie do udziału w rozgrywkach PlusLigi w sezonie 2026/27.

Pełna treść komunikatu PLS:

Polska Liga Siatkówki S.A. (dalej: „PLS” lub „Zarządzający”), informuje, że w dniu 22 kwietnia 2026 r., działając wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej (dalej: „PZPS”), na podstawie właściwych postanowień Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej (dalej: „Regulamin”), wydała zarządzenie wykonawcze w sprawie zasad utrzymania statusu klubu – członka PlusLigi po zakończeniu sezonu 2025/2026 w związku z nadzwyczajną zmianą składu PlusLigi (dalej ”Zarządzenie Wykonawcze”).

W związku z oświadczeniem Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. (dalej „Klub”), prowadzącego drużynę JSW Jastrzębski Węgiel, o rezygnacji z udziału w rozgrywkach PlusLigi w sezonie 2026/2027 – złożonym przed zakończeniem fazy zasadniczej sezonu 2025/2026 – PLS oraz PZPS uznały, iż doszło do zdarzenia przewidzianego w § 18 ust. 3 Regulaminu, tj. zmniejszenia liczby drużyn uczestniczących w rozgrywkach. W ocenie Zarządzającego i PZPS celem postanowień § 18 ust. 3 Regulaminu jest zapewnienie integralności rozgrywek oraz stabilności organizacyjnej PlusLigi w sytuacjach nadzwyczajnych, które nie wynikają z rywalizacji sportowej. W konsekwencji ziszczenia się przesłanek określonych w § 18 ust. 3 Regulaminu, nie ma zastosowania przepis § 18 ust. 1 Regulaminu w zakresie, w jakim przewiduje utratę uprawnień do udziału w rozgrywkach PlusLigi oraz statusu klubu – członka PlusLigi przez drużynę zajmującą ostatnie miejsce w tabeli po zakończeniu fazy zasadniczej sezonu 2025/2026, tj. przez spółkę Klub Sportowy Norwid Częstochowa Sp. z o. o., prowadzącą klub Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (dalej „Norwid Częstochowa”).

W rezultacie Norwid Częstochowa, który po zakończeniu fazy zasadniczej sezonu 2025/2026 zajął ostatnie miejsce w tabeli, zachowuje uprawnienie do udziału w rozgrywkach PlusLigi w sezonie 2026/2027 oraz status klubu – członka PlusLigi. Uprawnienie to ma charakter warunkowy i jest uzależnione od spełnienia wszystkich obowiązków licencyjnych i regulaminowych, określonych w szczególności w § 13 Regulaminu oraz innych właściwych przepisach.

Zarządzający podkreśla, że niniejszy komunikat nie wpływa na obowiązujące zasady awansu do PlusLigi. W sezonie rozgrywkowym 2026/2027 dopuszczenie do rozgrywek może uzyskać klub I Ligi lub inny podmiot wskazany przez PZPS, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych w Regulaminie.

Komunikat obowiązuje z dniem jego ogłoszenia.