Nowy selekcjoner siatkarskiej reprezentacji podał nazwiska! Oni stworzą kadrę na Ligę Narodów

Siatkarze reprezentacji Argentyny poprzedniego sezonu reprezentacyjnego nie mogą zaliczyć do udanych. W Lidze Narodów zostali sklasyfikowani na 13. miejscu. Udział w mistrzostwach świata zakończyli na 1/8 finału, po porażce 0:3 z reprezentacją Włoch. Po tym turnieju z kadrą rozstał się dotychczasowy selekcjoner - Marcelo Mendez. Jego miejsce zajął Horacio Dileo.

Argentyna rywalizację w tegorocznej edycji Ligi Narodów rozpocznie 10 czerwca na turnieju w Brazylii. Kolejne turnieje rozegra w Polsce i Japonii.

W obecnym sezonie do drużyny narodowej wracają Martin Ramos, Tomas Lopez, Franco Massimino i Santiago Arroyo. W kadrze znalazł się również słynny Luciano De Cecco, w ostatnim sezonie rozgrywający Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa. Kilku innych siatkarzy Albicelestes również dało się poznać polskim kibicom, grając w ostatnich latach w PlusLidze.

Reprezentacja Argentyny na Ligę Narodów siatkarzy 2026:

rozgrywający: Luciano De Cecco, Matias Sanchez, Matias Giraudo, Federico Arquez, Nehuén D'Aversa

przyjmujący: Luciano Palonsky, Luciano Vicentin, Jan Martinez, Ignacio Luengas, Manuel Armoa, Tomas Lopez, Lucas Conde, Fausto Diaz, Federico Debonis

atakujący: Pablo Kukartsev, German Gomez, Pablo Denis, Mauro Gay

środkowi: Agustin Loser (kapitan), Martin Ramos, Nicolas Zerba, Joaquin Gallego, Imanol Salazar, Gustavo Maciel

libero: Franco Massimino, Santiago Arroyo, Federico Trucco, Manuel Albrecht.