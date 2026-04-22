Nowy selekcjoner siatkarskiej reprezentacji podał nazwiska! Oni stworzą kadrę na Ligę Narodów

Robert MurawskiSiatkówka

Poznaliśmy skład siatkarskiej reprezentacji Argentyny na Ligę Narodów 2026. Listę 28 zawodników ogłosił nowy selekcjoner Albicelestes - Horacio Dileo.

Siatkarz reprezentacji Argentyny w niebieskiej koszulce z numerem 15 na tle siatki.
fot. FIVB
Rozgrywający Luciano De Cecco. Kto zagra w siatkarskiej reprezentacji Argentyny w 2026 roku?

Siatkarze reprezentacji Argentyny poprzedniego sezonu reprezentacyjnego nie mogą zaliczyć do udanych. W Lidze Narodów zostali sklasyfikowani na 13. miejscu. Udział w mistrzostwach świata zakończyli na 1/8 finału, po porażce 0:3 z reprezentacją Włoch. Po tym turnieju z kadrą rozstał się dotychczasowy selekcjoner - Marcelo Mendez. Jego miejsce zajął Horacio Dileo.

 

Zobacz także: Gheorghe Cretu odkrył karty! 36 siatkarzy w szerokiej kadrze

 

Argentyna rywalizację w tegorocznej edycji Ligi Narodów rozpocznie 10 czerwca na turnieju w Brazylii. Kolejne turnieje rozegra w Polsce i Japonii.

 

W obecnym sezonie do drużyny narodowej wracają Martin Ramos, Tomas Lopez, Franco Massimino i Santiago Arroyo. W kadrze znalazł się również słynny Luciano De Cecco, w ostatnim sezonie rozgrywający Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa. Kilku innych siatkarzy Albicelestes również dało się poznać polskim kibicom, grając w ostatnich latach w PlusLidze.

 

Reprezentacja Argentyny na Ligę Narodów siatkarzy 2026:

 

rozgrywający: Luciano De Cecco, Matias Sanchez, Matias Giraudo, Federico Arquez, Nehuén D'Aversa
przyjmujący: Luciano Palonsky, Luciano Vicentin, Jan Martinez, Ignacio Luengas, Manuel Armoa, Tomas Lopez, Lucas Conde, Fausto Diaz, Federico Debonis
atakujący: Pablo Kukartsev, German Gomez, Pablo Denis, Mauro Gay
środkowi: Agustin Loser (kapitan), Martin Ramos, Nicolas Zerba, Joaquin Gallego, Imanol Salazar, Gustavo Maciel
libero: Franco Massimino, Santiago Arroyo, Federico Trucco, Manuel Albrecht.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jerzy Mielewski: Faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski jest ekipa z Zawiercia
Zobacz także

Kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski? Jerzy Mielewski wskazał faworyta

