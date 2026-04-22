Od debiutantów po weteranów. Najmłodsi i najstarsi siatkarze reprezentacji Polski 2026

Reprezentacja Polski siatkarzy przechodzi zmianę pokoleniową. Obok doświadczonych liderów, w drużynie pojawiają się nowi zawodnicy, którzy w niedalekiej przyszłości mogą stanowić o jej sile. Po raz pierwszy w historii większość w szerokiej kadrze stanowią siatkarze urodzeni w XXI wieku!

W kadrze, którą trener Nikola Grbić ogłosił 16 kwietnia, znalazło się 37 siatkarzy. Dziewiętnastu z nich to zawodnicy, którzy urodzili się po 1 stycznia 2001 roku, a osiemnastu przyszło na świat w XX wieku. Najmłodszy reprezentant urodził się w 2009 roku, najstarszy - w 1993. Oznacza to, że po raz pierwszy w XXI wieku w szerokiej kadrze zabrakło siatkarzy urodzonych w latach osiemdziesiątych.

Kto jest najstarszym, a kto najmłodszym siatkarzem reprezentacji Polski w 2026 roku?