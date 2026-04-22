3:0 i 3:0 w finale! Poznaliśmy triumfatora Pucharu CEV siatkarzy

Po wyjazdowym zwycięstwie w trzech setach, drużynie z Piacenzy wystarczyły dwie wygrane partie u siebie, by wywalczyć trofeum. Wykonali to zadanie w dwóch pierwszych partiach, w których pokonali rywali 25:20 i 25:17. W trzeciej odsłonie w obu zespołach pojawiło się kilku rezerwowych graczy, ale i tym razem ekipa z Italii była lepsza od rywali, wygrywając 25:21.

Zobacz także: Niespodziewana rezygnacja gwiazdy PlusLigi! Wiadomo, co stoi za tą decyzją

Najwięcej punktów: Alessandro Bovolenta (12), Robertlandy Simon (11) - Piacenza; Axel Enlund (10) - Luneburg. Gospodarze mieli przewagę w ataku, lepiej punktowali zagrywką (6-0).

Siatkarze Gas Sales Bluenergy Piacenza w drodze do finału wyeliminowali kolejno VK Jihostroj Ceske Budejovice (3:1, 1:3; złoty set - 19:17) w 1/16 finału, Rio Duero Soria (3:1, 3:1) w 1/8 finału, JSW Jastrzębski Węgiel (3:1, 3:1) w rundzie play-off, Berlin Recycling Volleys (3:0, 3:0) w ćwierćfinale oraz ACH Volley Lublana (3:2, 3:1) w półfinale.

To pierwsze europejskie trofeum wywalczone przez ten klub, który powstał w 2018 roku. Największym dotychczasowym sukcesem był triumf w Pucharze Włoch w 2023 roku.

Gas Sales Bluenergy Piacenza - SVG Luneburg 3:0 (25:20, 25:17, 25:21)

Piacenza: Paolo Porro, Ramazan Efe Mandiraci, Robertlandy Simon, Alessandro Bovolenta, Jose Miguel Gutierrez, Gianluca Galassi – Luca Loreti (libero) oraz Robbert Andringa, Francesco Comparoni, Henri Leon, Domenico Pace (libero), Dragan Travica, Lukas Bergmann, Daniel Iyegbekedo. Trener: Dante Boninfante.

Luneburg: Joscha Kunstmann, Santeri Valimaa, Daniel Gruvaeus, Jackson Howe, Axel Enlund, Ethan Champlin – Sho Takahashi (libero) oraz Axel Juul Larsen, Shane Holdaway, Christopher Byam, Neo Laumann, Joris Backhaus (libero). Trener: Stefan Hubner.

Gas Sales Bluenergy Piacenza zdobyła Puchar CEV 2026 siatkarzy.