Plejada polskich gwiazd na Memoriale Ireny Szewińskiej. Bukowiecka, Skrzyszowska i Szymański

Zawody, organizowane dla upamiętnienia najwybitniejszej polskiej lekkoatletki w historii – siedmiokrotnej medalistki olimpijskiej, w tym trzykrotnie złotej – rozpoczną się w piątek, 29 maja, o godz. 17. Kibiców czeka kilka godzin pięknych lekkoatletycznych emocji z udziałem wielkich gwiazd z całego świata, w tym czołówki polskiej lekkiej atletyki.

– W marcu cieszyliśmy się, jak na naszej ziemi w Toruniu Jakub Szymański zdobywał złoto, Natalia Bukowiecka srebro, a Pia Skrzyszowska brąz Halowych Mistrzostw Świata Kujawy Pomorze 26. Już dzisiaj mogę zapewnić, że cała trójka, czyli nasi najwięksi bohaterowie największej imprezy lekkoatletycznej w polskiej historii, pojawi się na naszym stadionie i będzie rywalizować w Memoriale Ireny Szewińskiej. W trakcie zawodów będziemy honorować nie tylko postać Ireny Szewińskiej, ale również innej mistrzyni olimpijskiej. Bieg na 100 metrów przez płotki kobiet będzie nosił bowiem imię Teresy Ciepły – mówi Krzysztof Wolsztyński, dyrektor memoriału i prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Bukowiecka cieszy się na kolejne spotkanie z polskimi kibicami. – Atmosferę w Toruniu zapamiętam na bardzo długo. Lubię startować przed polskimi kibicami, więc tym chętniej pojawię się pod koniec maja w Bydgoszczy. A do tego w ten sposób możemy podtrzymać pamięć o pani Irenie Szewińskiej, która przecież jest niekwestionowaną największą postacią polskiej lekkiej atletyki, a pewnie i polskiego sportu – dodaje najszybsza polska biegaczka na dystansie 400 metrów.

Organizatorzy zaplanowali rywalizację w czternastu konkurencjach. Panie biegać będą na 400, 800 i 1500 metrów, 100 metrów przez płotki, 400 metrów przez płotki oraz rywalizować będą w rzucie oszczepem. Z kolei rywalizacja mężczyzn odbędzie się w biegach na 400, 800 i 1500 metrów, 110 merów przez płotki, 400 metrów przez płotki oraz w skoku o tyczce, skoku wzwyż i rzucie oszczepem.

– Przed halowymi mistrzostwami świata niestety nabawiłem się urazu, który uniemożliwił mi występ w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Ogromnie żałował widząc, jak świetnie zorganizowane są to mistrzostwa i jaka fantastyczna atmosfera towarzyszy rywalizacji w hali. Na szczęście ze zdrowiem jest już lepiej i wracam na stadiony – mówi Piotr Lisek, czołowy polski skoczek o tyczce.

Do sprzedaży trafiły już bilety na ten wyjątkowo zapowiadający się mityng. Wejściówki są w dwóch kategoriach cenowych – kategoria pierwsza kosztuje 40 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy), a kategoria druga odpowiednio 20 i 10 złotych. Bilety ulgowe przysługują młodzieży uczącej się i studentom do 26. roku życia oraz emerytom i rencistom, a także osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom. Dzieci do ukończenia siódmego roku życia będą mogły wejść na stadion bezpłatnie.

– Czekamy na polskich kibiców w Bydgoszczy. Choć od halowych mistrzostw w Toruniu minęło już trochę czasu, to pamiętam doping kibiców, który był niewiarygodny. To właśnie dzięki tym okrzykom w każdym starcie miałem wiarę w siebie i potrafiłem rozegrać biegi taktycznie – mówi Szymański.

Informacja prasowa