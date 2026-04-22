PLS 1. Liga: KKS MICKIEWICZ Kluczbork - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

W drugim spotkaniu rundy półfinałowej na boisku zmierzą się KKS MICKIEWICZ Kluczbork i GKS Katowice. Bilans meczowy to 1:0 dla drużyny z Katowic. Relacja live i wynika na żywo meczu KKS MICKIEWICZ Kluczbork - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

GKS Katowice na prowadzeniu w walce o miejsce w finale PLS 1. Ligi

W drugim spotkaniu półfinałowym KKS MICKIEWICZ Kluczbork zagra znowu przeciwko GKS-owi Katowice. Poprzedni mecz zakończył się na korzyść drużyny z Katowic 3:0.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarze z Rzeszowa ze złotem! Jastrzębianie pokonani w finale

 

Podczas ćwierćfinałów KKS MICKIEWICZ Kluczbork stanął naprzeciwko zespołu Nowak-Mosty MKS Będzin. Drużyny toczyły zaciętą walkę. Jednak ekipa z Kluczborka zapewniła sobie miejsce w półfinale po dwóch spotkaniach (3:1, 3:2). 

 

GKS Katowice zmierzył się z KPS Siedlce. Bez większego problemu była drużyna PlusLigi awansowała do półfinału (3:0, 3:1).

 

Fazę zasadniczą GKS Katowice zakończył na pierwszym miejscu, a KKS MICKIEWICZ Kluczbork na czwartej pozycji w tabeli.

 

Gra toczy się do dwóch zwycięstw.

 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Katarzyna Zaroślińska-Król: Zmęczenie gra główną rolę
Zobacz także

Siatkarki BKS wróciły do gry! Rywalizacja o trzecie miejsce nabiera rumieńców

