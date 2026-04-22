PLS 1. Liga: KKS MICKIEWICZ Kluczbork - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

W drugim spotkaniu półfinałowym KKS MICKIEWICZ Kluczbork zagra znowu przeciwko GKS-owi Katowice. Poprzedni mecz zakończył się na korzyść drużyny z Katowic 3:0.

Podczas ćwierćfinałów KKS MICKIEWICZ Kluczbork stanął naprzeciwko zespołu Nowak-Mosty MKS Będzin. Drużyny toczyły zaciętą walkę. Jednak ekipa z Kluczborka zapewniła sobie miejsce w półfinale po dwóch spotkaniach (3:1, 3:2).

GKS Katowice zmierzył się z KPS Siedlce. Bez większego problemu była drużyna PlusLigi awansowała do półfinału (3:0, 3:1).

Fazę zasadniczą GKS Katowice zakończył na pierwszym miejscu, a KKS MICKIEWICZ Kluczbork na czwartej pozycji w tabeli.

Gra toczy się do dwóch zwycięstw.

