Polak poznał kolejnego przeciwnika w UFC! To nie będzie łatwa walka

We wtorek największa federacja MMA na świecie opublikowała post w swoich mediach społecznościowych. Poinformowano w nim, że kolejnym przeciwnikiem Wikłacza w oktagonie będzie McGhee. Polak i Amerykanin staną naprzeciwko siebie podczas gali UFC Vegas 118, która odbędzie się 6 czerwca.

ZOBACZ TAKŻE: To koniec! Bolesna porażka Szeremety w Brazylii

Wikłacz ma za sobą już dwie walki w UFC. Do tej pory jego wyższość musieli uznać Patrick Mix (20-4) i Muin Gafurov (20-7). McGhee na swoim koncie ma natomiast pięć pojedynków w amerykańskiej organizacji. Przeciwnikami 35-latka byli kolejno: Journey Newson (10-5), J.P. Buys (9-6), Gaston Bolanos (8-5), Jonathan Martinez (19-6) i Petr Yan (20-5). Tylko ostatni z wymienionych zawodników był w stanie pokonać Amerykanina.

Warto zaznaczyć, że podczas tej imprezy w klatce zobaczymy także jeszcze jednego Polaka. W Las Vegas wystąpi Iwo Baraniewski (8-0), a jego przeciwnikiem będzie Billy Elekana (10-2).

