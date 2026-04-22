Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast z Markiem Magierą?

Gościem Bożydara Iwanowa będzie Marek Magiera, dziennikarz Polsatu Sport, a prywatnie brat zmarłego niedawno Jacka Magiery.

Program będzie przede wszystkim okazją do wspomnień o wybitnym trenerze widzianym oczami najbliższej rodziny. Eksperci porozmawiają o jego sportowych dokonaniach, ale skupią się również na tym, jakim był człowiekiem na co dzień. Oprócz wątków stricte sportowych, usłyszymy także wiele osobistych historii związanych ze szkoleniowcem.

Polski Związek Piłki Nożnej przekazał informację o śmieci zasłużonego trenera w piątek 10 kwietnia. Magiera miał 49 lat.

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w czwartek, 23 kwietnia, w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

