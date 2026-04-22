Polska nadzieja z rekordem kraju! Do medalu zabrakło niewiele

Startująca w kategorii do 69 kg Dołęga osiągnęła 103 kg w rwaniu, co było piątym rezultatem. W podrzucie była szósta z wynikiem 124 kg. Łączny wynik 227 kg dał jej ostatecznie szóstą lokatę. Tym samym 20-latka poprawiła swój rekord Polski. Do podium zabrakło 4 kg.

Martyna jest córką Marcina Dołęgi, czyli trzykrotnego mistrza świata oraz brązowego medalisty olimpijskiego z 2008 roku. Dołęga w listopadzie została mistrzynią Europy do lat 20.

W czwartek z ekipy biało-czerwonych na pomoście w Batumi zaprezentują się w kat. 88 kg w grupie B Oskar Ołubek (LKS Omega Kleszczów), w rywalizacji pań w kat. 77 kg także w grupie B Maria Karolak (KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki).

Martyna Dołęga - utalentowana polska sztangistka

