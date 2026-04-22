Polska piłka ręczna w żałobie. Nie żyje legenda

Nie żyje Stanisław Majorek. Wybitny szkoleniowiec odszedł w wieku 88 lat. To on poprowadził reprezentację Polski po historyczny brąz igrzysk olimpijskich w 1976 roku.

Portret Stanisława Majorka w czerni i bieli, z szalikiem na szyi.
fot. PAP
Stanisław Majorek, wybitny szkoleniowiec, odszedł w wieku 88 lat

Związek Piłki Ręcznej w Polsce w środę przekazał przykre wieści. 22 kwietnia w wieku 88 lat odszedł Stanisław Majorek. Był on niezwykle zasłużoną postacią w handballowym środowisku.

 

Majorek w 1976 roku jako trener, do spółki z Januszem Czerwińskim, doprowadził reprezentację Polski do historycznego brązowego medalu igrzysk olimpijskich w Montrealu. Zajął z kadrą również czwarte i szóste miejsca na mistrzostwach świata w 1974 i 1978.

 

W 1976 Majorek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, natomiast w 2004 - Krzyżem Oficerskim odrodzenia Polski.

 

Wybitnego szkoleniowca docenił również Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

 

"W 2012 Kapituła ZPRP wyróżniła go Odznaką Diamentową z Wieńcem, a w lipcu 2022 roku jego gwiazda została umieszczona w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie" - możemy dowiedzieć się z oficjalnego komunikatu federacji.

jc, Polsat Sport
