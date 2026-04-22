Polski obrońca w niemieckim gigancie?! "Oferta na poziomie 25 milionów euro"

Minione miesiące były znakomite dla Kacpra Potulskiego. Polak przebił się w zespole 1.FSV Mainz 05. Drużyna w składzie z 18-latkiem wydostała się bowiem ze strefy spadkowej Bundesligi.

W ostatnim czasie Urs Fischer, trener Mainz, przestał jednak tak chętnie stawiać na Potulskiego. Sytuacji przyjrzeli się Tomasz Hajto i Bożydar Iwanow w najnowszym wydaniu "Polsat Futbol Cast".

- Występuje częściej, kiedy Mainz jest zamieszane w walkę o utrzymanie, a kiedy zespół jest bezpieczny, nagle przestaje grać - stwierdził Iwanow.

Jeszcze ciekawszy temat poruszył Hajto. Ekspert Polsatu Sport wyjawił, jakie kluby były zainteresowane sprowadzeniem Potulskim.

- Schalke chciało go pozyskać, ale spłaca jeszcze zadłużenie, więc nie było w stanie wyłożyć tak wysokiej kwoty. Byłby to pierwszy piłkarz, którego w Gelsenkirchen chcieliby wziąć przyszłościowo i budować wokół niego drużynę - uchylił rąbka tajemnicy były reprezentant Polski.

Mało tego, Potulskiego u siebie chciała mieć jeszcze większa marka niż Schalke.

- Kiedy grał, pojawiła się za niego oferta na poziomie 20-25 milionów euro z Borussii Dortmund - powiedział Hajto.

Niewykluczone, że Potulski w najbliższej przyszłości będzie musiał zmienić klub. Póki co, w mediach społecznościowych wśród kibiców Mainz ruszyła akcja "free Potulski". Fani domagają się, aby 18-letni defensor wrócił do podstawowej "11" ekipy z Moguncji.

jc, Polsat Sport