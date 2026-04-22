Popis bramkarza dał im finał Pucharu Włoch! Cztery obronione rzuty karne
Lazio pokonało po serii rzutów karnych Atalantę w Bergamo w rewanżowym meczu, którego stawką była gra w finale Pucharu Włoch. Bohaterem Rzymian był 21-letni bramkarz Edoardo Motta, który obronił aż 4 rzuty karne. W pierwszym składzie Atalanty oglądaliśmy Nicolę Zalewskiego.
Pierwsze spotkanie pomiędzy tymi drużynami w tegorocznej edycji Pucharu Włoch zakończyło się remisem 2:2. W rewanżu od pierwszej minuty na boisku oglądaliśmy Zalewskiego, który w 9. minucie doszedł do dwóch strzałów, jednak żaden z nich nie znalazł drogi do bramki Lazio.
ZOBACZ TAKŻE: Stało się! Manchester City nowym liderem Premier League
Atalanta miała optyczną przewagę w pierwszej połowie. Oddawała dużo więcej strzałów, lecz większość z nich była niecelna. Posiadanie piłki też było na ich korzyść. Brakowało jedynie wykończenia.
Po przerwie obraz meczu się nie zmienił, dalej gospodarze częściej atakowali. W 61. minucie za sprawą Edersona wyszli nawet na prowadzenie, ale sędzia po wideoweryfikacji VAR dopatrzył się faulu i gola nie uznał.
W 71. minucie Zalewski opuścił boisko. Na bramki kibice musieli czekać do samej końcówki meczu. W 84. minucie rzut rożny dla Lazio na gola zamienił Alessio Romagnoli. Z prowadzenia przyjezdni za długo się nie cieszyli, bo już dwie minuty później wyrównał Mario Pasalic.
Brak rozstrzygnięcia oznaczał dogrywkę. W niej znowu nieuznane trafienie dla Atalanty, tym razem autorstwa Giacomo Raspadoriego. Bramek w dogrywce nie oglądaliśmy, więc czekały nas rzuty karne. W nich lepsze było Lazio. Bohaterem został Motta, który aż czterokrotnie zatrzymał rywali.
Cały mecz na ławce rezerwowych spędzili Piotr Pardel (Atalanta) oraz Adrian Przyborek (Lazio).
W finale Lazio zmierzy się z Interem Mediolan. Zdobywcę Pucharu Włoch poznamy 13 maja. Spotkanie odbędzie się w Rzymie.
Atalanta - Lazio 1:1 (0:0), dogrywka 0:0, rzuty karne 1:2
Bramki: Pasalic 86 - Romagnoli 84
Rzuty karne: Atalanta: Raspadori (strzelił), Scamacca (nie strzelił), Zappacosta (nie strzelił), Pasalic (nie strzelił), De Ketelaere (nie strzelił) - Lazio: Tavares (nie strzelił) , Cataldi (nie strzelił), Isaksen (strzelił), Taylor (strzelił)
Atalanta: Marco Carnersecchi - Giorgio Scalvini (Honest Ahanor 94'), Berat Djimsiti, Sead Kolasiniac (Odilon Kossounou 71') - Davide Zappacosta, Marten de Roon (Mario Pasalic 71'), Ederson, Lorenzo Bernasconi (Raoul Bellanova 56') - Nicola Zalewski (Giacomo Raspadori 71'), Charles De Ketelaere - Nikola Krstovic (Gianluca Scamacca 89')
Lazio: Edoardo Motta - Adam Marusic (Omar Colley 67'), Mario Gila (Oliver Provstgaard 70'), Alessio Romagnoli, Nuno Tavares - Toma Basic (Fisayo Dele-Bashiru 77'), Patric (Danilo Cataldi 84'), Kenneth Taylor - Matteo Cancelleri (Gustav Isaksen 66'), Tijjani Noslin, Mattia Zaccagni (Pedro 103')
Żółte kartki: Kolasiniac, Palladino - Cancellieri, Sarri