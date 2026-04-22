Poznaliśmy terminarz mistrzostw Europy! Wtedy zagra reprezentacja Polski

Nie tak dawno, bo w czwartek 16 kwietnia odbyło się oficjalne losowanie grup zbliżających się mistrzostw Europy kobiet w piłce ręcznej. To właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, że nasze zawodniczki na pierwszym etapie turnieju zmierzą się z narodowymi drużynami Francji, Wysp Owczych i Ukrainy.

Natomiast w środę 22 kwietnia poznaliśmy dokładny terminarz meczów reprezentacji Polski. Biało-Czerwone 5 grudnia zagrają z Francją, dwa dni później zmierzą się z Ukrainą, a fazę grupową zakończą starciem z Wyspami Owczymi, które odbędzie się 9 grudnia.

Przypomnijmy, że zbliżający się czempionat będzie wyjątkowy. Pierwszy raz w historii gospodarzami mistrzostw będzie aż pięć krajów: Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja i Turcja. W turnieju wezmą udział 24 zespoły.

Terminarz reprezentacji Polski podczas fazy wstępnej mistrzostw Europy kobiet w piłce ręcznej:

Francja - Polska; 5 grudnia; godzina 18:00

Polska - Ukraina; 7 grudnia; godzina 18:00

Wyspy Owcze - Polska; 9 grudnia; godzina 18:00

AA, Polsat Sport