Puchar Niemiec: Bayer Leverkusen - Bayern Monachium. Relacja live i wynik na żywo

Półfinały w Pucharze Niemiec rozpoczynają się spotkaniem Bayer Leverkusen - Bayern Monachium.

Bayer Leverkusen kolejno w pucharze grał z Grossaspach (4:0), Paderborn (4:2), w 1/8 finału z Borussią Dortmund (1:0) i ostatnie spotkanie, czyli ćwierćfinał, z St.Pauli (3:0).

Bayern Monachium zmierzył się z Wehenem (3:2), 1. FC Koeln (4:1), Unionem Berlin (3:2) w 1/8 finału i ćwierćfinał z RB Lipskiem (2:0).

W fazie zasadniczej Bayer Leverkusen i Bayern Monachium zagrali dwa razy. Podczas listopadowego spotkania Bayern wygrał 3:0. Bardziej pamiętny jest ich ostatni wspólny mecz z marca, gdzie zremisowali 1:1.

