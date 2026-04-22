Puchar Portugalii: FC Porto - Sporting. Relacja live i wynik na żywo

W pierwszym meczu obu zespołów w ramach półfinału Pucharu Portugalii Sporting wygrał skromnie na własnym boisku 1:0 po golu Luisa Suareza. Trójka naszych reprezentantów pojawiła się na boisku. Jan Bednarek zaczął od pierwszej minuty, jednak z powodu kontuzji jeszcze przed przerwą zmienił go Jakub Kiwior. Oskar Pietuszewski wszedł w drugiej połowie.

Od tamtego spotkania oba zespoły odpadły z europejskich pucharów. Sporting uległ Arsenalowi w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Natomiast Porto przegrało dwumecz z Nottingham w Lidze Europy.

W lidze portugalskiej Porto jest liderem, mając siedem punktów przewagi nad drugą Benficą i osiem nad trzecim Sportingiem, który do rozegranie ma jedno zaległe spotkanie.

Co ciekawe z ostatnich 10 meczów pomiędzy tymi zespołami, Porto wyszło zwycięsko tylko raz.

