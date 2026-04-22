Selekcjoner stracił pracę! Rozwiązany kontrakt po przegranych barażach

Piłka nożna

Serhij Rebrow nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Ukrainy. Przypomnijmy, że niedawno naszym wschodnim sąsiadom nie udało się awansować na mistrzostwa świata.

Mężczyzna w szarym swetrze, zakrywający usta dłonią.
fot. PAP
Serhij Rebrow przestał pełnić funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Ukrainy

W środę 22 kwietnia Ukraiński Związek Piłkarski poinformował o zakończeniu współpracy z dotychczasowym selekcjonerem. Według podanych informacji federacja i szkoleniowiec doszli do porozumienia, na mocy którego postanowiono przedwcześnie rozwiązać kontrakt trenera. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Polski obrońca w niemieckim gigancie?! "Oferta na poziomie 25 milionów euro"

 

"Dziękujemy trenerowi za jego pracę i wkład w rozwój młodych piłkarzy. Dziś musimy iść naprzód i podejmować nowe decyzje, które staną się fundamentem przyszłej reprezentacji narodowej" - napisano w oficjalnym komunikacie. 

 

Głos w tej sprawie zabrał również sam zainteresowany. 

 

"Jestem wdzięczny całej drużynie i kibicom za etap, przez który przeszliśmy. To była trudna droga pełna zwycięstw i porażek, ale Ukraińcy wspierali reprezentację narodową przez cały czas. Tych chwil jedności nigdy nie zapomnę i zawsze będę za nie wdzięczny" - ocenił trener, cytowany przez stronę internetową związku. 

 

Rebrow z reprezentacją Ukrainy pracował od czerwca 2023 roku. Pod jego batutą piłkarze rozegrali 34 spotkania - 16 wygrali, 8 zremisowali i 10 przegrali. To właśnie za kadencji Rebrowa nasi wschodni sąsiedzi awansowali na mistrzostwa Europy. Ostatnio jednak przegrali ze Szwecją w półfinale baraży eliminacji mistrzostw świata, co jednoznacznie przekreśliło ich szanse na udział w mundialu.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEMŚ 2026PIŁKA NOŻNASERHIJ REBROW
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aston Villa - Bologna FC. Skrót meczu
Zobacz także

Liga Europy. Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 