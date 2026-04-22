Selekcjoner stracił pracę! Rozwiązany kontrakt po przegranych barażach

W środę 22 kwietnia Ukraiński Związek Piłkarski poinformował o zakończeniu współpracy z dotychczasowym selekcjonerem. Według podanych informacji federacja i szkoleniowiec doszli do porozumienia, na mocy którego postanowiono przedwcześnie rozwiązać kontrakt trenera.

ZOBACZ TAKŻE: Polski obrońca w niemieckim gigancie?! "Oferta na poziomie 25 milionów euro"

"Dziękujemy trenerowi za jego pracę i wkład w rozwój młodych piłkarzy. Dziś musimy iść naprzód i podejmować nowe decyzje, które staną się fundamentem przyszłej reprezentacji narodowej" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Głos w tej sprawie zabrał również sam zainteresowany.

"Jestem wdzięczny całej drużynie i kibicom za etap, przez który przeszliśmy. To była trudna droga pełna zwycięstw i porażek, ale Ukraińcy wspierali reprezentację narodową przez cały czas. Tych chwil jedności nigdy nie zapomnę i zawsze będę za nie wdzięczny" - ocenił trener, cytowany przez stronę internetową związku.

Rebrow z reprezentacją Ukrainy pracował od czerwca 2023 roku. Pod jego batutą piłkarze rozegrali 34 spotkania - 16 wygrali, 8 zremisowali i 10 przegrali. To właśnie za kadencji Rebrowa nasi wschodni sąsiedzi awansowali na mistrzostwa Europy. Ostatnio jednak przegrali ze Szwecją w półfinale baraży eliminacji mistrzostw świata, co jednoznacznie przekreśliło ich szanse na udział w mundialu.

