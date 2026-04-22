Siatkarscy wicemistrzowie świata ogłosili skład! 31 zawodników w szerokiej kadrze

W szerokiej kadrze rewelacji ostatnich mistrzostw świata znalazło się łącznie 31 zawodników. Zgodnie z wymogami FIVB, do rozgrywek Ligi Narodów 2026 może zostać zgłoszonych 30 siatkarzy.

Przygotowania Bułgarów do sezonu rozpoczną się pod koniec kwietnia. Drużyna będzie trenować do 18 maja, a później zagra na turnieju Silesia Cup (20-23 maja). Zmierzy się w nim z Ukrainą (w Sosnowcu) oraz z Serbią i Polską (w Katowicach). Na początku czerwca drużyna wyleci do Argentyny, gdzie zagra towarzyski mecz z reprezentacją tego kraju. Rywalizację w Lidze Narodów Bułgarzy zaczną na turnieju w Brazylii.

W kadrze reprezentacji Bułgarii znalazło się dwóch siatkarzy, którzy w obecnym sezonie występowali w klubach PlusLigi. Są to środkowy Aleks Grozdanov (Bogdanka LUK Lublin) oraz przyjmujący: Asparuh Asparuhov (Ślepsk Malow Suwałki).

Skład reprezentacji Bułgarii siatkarzy na 2026 rok:

rozgrywający: Anton Stanchev, Viktor Zhekov, Lyuboslav Telskiyski, Simeon Nikolov, Stoil Palev

przyjmujący: Aleksandar Nikolov, Asparuh Asparuhov, Vladimir Garkov, Georgi Tatarov, Denislav Bardarov,

Denis Karyagin, Jasmin Velichkov, Kristian Aleksov, Martin Atanasov, Rusi Zhelev, Samuil Valchinov, Teodor Kamenov

atakujący: Venislav Antov, Dimitar Dimitrov, Hristiyan Dimitrov

środkowi: Aleks Grozdanov, Boris Nachev, Ivaylo Damyanov, Iliya Petkov, Kiril Kolev, Lazar Buchkov, Preslav Petkov

libero: Damyan Kolev, Dimitar Dobrev, Kaloyan Botev, Yasen Petrov.