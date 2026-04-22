Stało się! Manchester City nowym liderem Premier League
Piłkarze Manchesteru City awansowali na pierwsze miejsce w tabeli angielskiej Premier League. W meczu 34. kolejki pokonali na wyjeździe Burnley 1:0 po golu Erlinga Haalanda w piątej minucie. Gospodarze natomiast po porażce nie mają już szans na utrzymanie się w Premier League.
Walka o mistrzostwo Anglii jest niezwykle zacięta. Manchester City wyprzedza Arsenal tylko dzięki większej liczbie strzelonych bramek. Oba kluby mają po 70 punktów i bilans goli +37; Manchester 66-29, a Londyńczycy 63-26. Do końca rozegrają jeszcze po cztery spotkania.
Burnley natomiast dołączyło do Wolverhampton Wanderers, które pewne spadku jest od poniedziałku. W ostatnich latach Burnley na przemian spada z ekstraklasy i do niej wraca.