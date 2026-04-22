Świetne wieści! Polka w wielkim finale Mistrzostw Europy

Sporty walki

Świetne wiadomości napływają z Tirany. Jowita Wrzesień awansowała do finału Mistrzostw Europy Seniorów w zapasach w kategorii 59 kg.

Jowita Wrzesień w stroju sportowym z napisem "POLSKA" trzyma certyfikat.
fot. Instagram
Jowita Wrzesień zapewniła sobie co najmniej srebrny medal ME

Reprezentantka Polski rozpoczęła rywalizację od pewnego zwycięstwa nad Anną Tielieginą (Litwa) 5:0, a następnie w 1/4 finału pokonała Norweżkę Othelie Annette Hoeie 7:5.

 

W półfinale stoczyła kolejną bardzo dobrą walkę, wygrywając ze Svetlaną Lipatovą (UWW) 4:2 i zapewniając sobie miejsce w finale oraz co najmniej srebrny medal mistrzostw Europy.

 

W walce o złoty medal Jowita Wrzesień zmierzy się z Ukrainką Mariią Vynnyk.

Informacja prasowa
Przejdź na Polsatsport.pl
SPORTY WALKIZAPASY
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 