Świetne wieści! Polka w wielkim finale Mistrzostw Europy

Reprezentantka Polski rozpoczęła rywalizację od pewnego zwycięstwa nad Anną Tielieginą (Litwa) 5:0, a następnie w 1/4 finału pokonała Norweżkę Othelie Annette Hoeie 7:5.

W półfinale stoczyła kolejną bardzo dobrą walkę, wygrywając ze Svetlaną Lipatovą (UWW) 4:2 i zapewniając sobie miejsce w finale oraz co najmniej srebrny medal mistrzostw Europy.

W walce o złoty medal Jowita Wrzesień zmierzy się z Ukrainką Mariią Vynnyk.

