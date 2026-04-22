Szok! Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski kończy karierę!

Miniony sezon klubowy był ostatnim dla Agnieszki Korneluk. Kapitan naszej kadry nie ujrzymy również podczas zbliżającej się kampanii reprezentacyjnej. Środkowa zakończyła karierę.

"Dlaczego odkładałam to pożegnanie? Bo nikt ich nie lubi.. a to pożegnanie jest szczególne, bo po ponad 20 latach treningów, grze w reprezentacji od 2012 roku i profesjonalnej grze w klubach od 2013 roku ten etap mojego życia się kończy" - napisała w mediach społecznościowych 31-latka.

Do największych sukcesów Korneluk w barwach reprezentacji należą trzy brązowe medale Ligi Narodów, wywalczone w latach 2023, 2024 i 2025. Wystąpiła również na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Środkowa to także czterokrotna mistrzyni Polski - trzy razy z Chemikiem Police i raz z DevelopResem Rzeszów. W tym sezonie dołożyła srebro ligi tureckiej w barwach Fenerbahce.

jc, Polsat Sport