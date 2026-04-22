Szok! Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski kończy karierę!

Agnieszka Korneluk zakończyła karierę. Kapitan reprezentacji Polski poinformowała o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Oddałam siatkówce całe serce" - napisała.

fot. PAP/EPA
fot. PAP/EPA
Miniony sezon klubowy był ostatnim dla Agnieszki Korneluk. Kapitan naszej kadry nie ujrzymy również podczas zbliżającej się kampanii reprezentacyjnej. Środkowa zakończyła karierę.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska siatkarka wicemistrzynią kraju! Zacięta rywalizacja w finale

 

"Dlaczego odkładałam to pożegnanie? Bo nikt ich nie lubi.. a to pożegnanie jest szczególne, bo po ponad 20 latach treningów, grze w reprezentacji od 2012 roku i profesjonalnej grze w klubach od 2013 roku ten etap mojego życia się kończy" - napisała w mediach społecznościowych 31-latka.

 

 

 

Do największych sukcesów Korneluk w barwach reprezentacji należą trzy brązowe medale Ligi Narodów, wywalczone w latach 2023, 2024 i 2025. Wystąpiła również na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

 

Środkowa to także czterokrotna mistrzyni Polski - trzy razy z Chemikiem Police i raz z DevelopResem Rzeszów. W tym sezonie dołożyła srebro ligi tureckiej w barwach Fenerbahce.

jc, Polsat Sport
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksandra Gryka - kontuzja w meczu o trzecie miejsce
