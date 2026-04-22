Tauron Liga: KS DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź. Relacja na żywo z meczu o złoto
Trzecie spotkanie w walce o złoty medal pomiędzy KS DevelopResem Rzeszów i PGE Budowlanymi Łódź. Po dwóch spotkaniach o tytuł mistrza Polski bilans meczowy to 1:1. Relacja live i wynik na żywo meczu KS DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek już o 17:30.
Siatkarki DevelopResu z łatwością pokonały rywalki w pierwszym spotkaniu 3:0. Rywalki prawie nie miały szans. Pierwszego seta Łodzianki przegrały do 12, a trzeciego do 14 punktów.
Drugie spotkanie w Łodzi wyglądało zupełnie odwrotnie. Rzeszowianki rozpoczęły zwycięsko, prowadząc 1:0 w setach. Druga partia odwróciła trajektorię meczu. PGE Budowlane opanowały boisko i po trzech kolejnych odsłonach szybko wygrały mecz. Tym samym bilans meczowy w walce o mistrzostwo Polski wynosi obecnie 1:1.
Fazę zasadniczą zawodniczki DevelopResu zakończyły na pierwszym miejscu w tabeli, a PGE Budowlane zaraz za nimi, na drugiej pozycji.
Gra toczy się do trzech wygranych spotkań.
Relacja live i wynik na żywo meczu KS DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.