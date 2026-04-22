Tauron Liga. Mecze o trzecie miejsce - wyniki i skróty (WIDEO)

Rywalizacja o brązowy medal Tauron Ligi toczy się będzie do trzech wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia jest zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli. Siatkarki UNI Opole zakończyły tę część sezonu na trzecim, a BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - na czwartym miejscu.

Rywalizację o trzecie miejsce lepiej rozpoczęły siatkarki z Opola, które wygrały u siebie 3:1, a następnie na wyjeździe 3:0. Mogły przypieczętować sukces we własnej hali, w trzecim meczu nastąpiło jednak przebudzenie siatkarek BKS, które wygrywając 3:0, przedłużyły rywalizację.

Tauron Liga 2026 - wyniki meczów o trzecie miejsce:

2026-04-15: UNI Opole – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:1 (17:25, 25:23, 28:26, 25:21)

2026-04-18: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole 0:3 (13:25, 19:25, 16:25)

2026-04-21: UNI Opole – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (23:25, 26:28, 23:25)

2026-04-25: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-04-28: UNI Opole – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1/ewentualnie).

