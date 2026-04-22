Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów finałowych (WIDEO)

Rywalizacja w finale Tauron Ligi toczy się do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia jest zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli. Siatkarki Developresu Rzeszów wygrały zasadniczą część sezonu, a PGE Budowlani Łódź zajęli drugie miejsce w tabeli.

Zobacz także: Tauron Liga. Mecze o trzecie miejsce - wyniki i skróty (WIDEO)

Zmagania o złoty medal lepiej rozpoczęła drużyna z Rzeszowa, która pewnie pokonała rywalki we własnej hali 3:0. PGE Budowlani wyrównali stan rywalizacji, wygrywając u siebie 3:1. Trzeci mecz dla siatkarek Developresu, które wygrały na Podpromiu 3:1.

Tauron Liga 2026 - wyniki meczów finałowych:

2026-04-15: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź 3:0 (25:12, 25:20, 25:14)

2026-04-19: PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:21)

2026-04-22: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź 3:1 (25:13, 17:25, 25:14, 26:24)

2026-04-26: PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-04-29: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1/ewentualnie).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

RM, Polsat Sport