Tych nazwisk zabrakło w kadrze Grbicia. Można by uformować dobry skład!
Nikola Grbić ogłosił szeroką kadrę reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn na sezon 2026. Nie brakuje zaskoczeń. To nie tylko ponad 10 debiutantów, ale też długa lista nieobecnych. Wśród nich są gracze, którzy przez lata stanowili o sile drużyny narodowej. Kogo zabraknie w kadrze w tym sezonie?
Bartosz Kurek
Najważniejszym nieobecnym jest Bartosz Kurek, czyli wieloletni kapitan reprezentacji Polski i jej lider w ostatnich latach. Obecnie atakujący gra w Tokio Great Bears. Do kadry był regularnie powoływany od 2007 roku. Bez niego biało-czerwoni sporo tracą w ataku.
Norbert Huber
Drugim wielkim nieobecnym jest Norbert Huber. Środkowy reprezentacji Polski w ostatnich latach regularnie był pierwszym wyborem Nikoli Grbicia. Tym razem jednak poinformował trenera, że z powodu problemów zdrowotnych nie będzie do jego dyspozycji. To spore zaskoczenie. Takie zachowanie stawia pod znakiem zapytania przyszłość Hubera w drużynie prowadzonej przez Serba.
Paweł Zatorski
Dokładnie 12 kwietnia 2026 roku oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną Paweł Zatorski. Libero w kadrze grał przez 16 lat i powiedział pas. Doświadczony zawodnik zapracował na miano jednej z legend polskiej siatkówki, jednak teraz będzie wspierał swoich kolegów z poziomu trybun.
Marcin Janusz
Niestety z powodu poważnych problemów zdrowotnych przedwcześnie karierę reprezentacyjną zakończył Marcin Janusz. Rozgrywający jest wicemistrzem olimpijskim z Paryża. W najbliższych latach ograniczy liczbę spotkań i treningów, skupiając się tylko na karierze klubowej.
Łukasz Kaczmarek
Atakujący Łukasz Kaczmarek związany był z reprezentacją przez kilka lat, będąc jednym z jej filarów. Tym razem jednak nie znalazł uznania w oczach selekcjonera Nikoli Grbicia. Jego absencja związana jest ze zmianami kadrowymi i chęcią stawiania na młodszych zawodników.
Bartosz Bednorz
Nieoczekiwanie poza kadrą znalazł się też przyjmujący Bartosz Bednorz, czyli jeden z filarów PGE Projektu Warszawa, z którym awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Sam siatkarz potwierdził, że to jego świadoma decyzja, która nie ma związku z żadnymi problemami zdrowotnymi.
Karol Butryn
Jak przypuszczano, w kadrze Nikoli Grbicia brakuje Karola Butryna. Zawodnik ten od kilku sezonów należy do najlepszych atakujących PlusLigi. Z powodzeniem reprezentuje barwy Asseco Resovii, jednak znów nie ma go w kadrze.