Ósmy tytuł Joanny Wołosz! Finał siatkarskich mistrzostw Włoch rozstrzygnięty

Robert MurawskiSiatkówka

Siatkarki Numia Vero Volley Milano przegrały z Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0:3 w czwartym meczu finału ligi włoskiej. W rywalizacji do trzech zwycięstw drużyna z Conegliano wygrała 3-1 i wywalczyła dziewiąte w historii mistrzostwo Italii. Swój ósmy tytuł mistrzowski wywalczyła Joanna Wołosz.

fot. PAP/Abaca
Siatkówka - Serie A1. Drużyna Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano wywalczyła mistrzostwo Włoch 2026.

Po wyjazdowym zwycięstwie w trzecim meczu, siatkarki z Mediolanu wróciły do własnej hali, by wyrównać stan finałowej rywalizacji. Tymczasem spotkanie numer cztery toczyło się pod dyktando ekipy Imoco Volley. Przyjezdne szybko uzyskały przewagę (3:9) i nie oddały jej do końca pierwszej, dość jednostronnej partii. Wynik na 17:25 ustaliła skutecznym atakiem Gabi.

 

Druga partia również toczyła się przy przewadze siatkarek Conegliano, które w środkowej części seta odskoczyły rywalkom na kilka oczek (9:13, 14:19). Gospodynie próbowały gonić wynik, zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (18:20), ale Imoco dowiozło przewagę. Seta znów zamknęła atakiem Isabelle Haak (22:25).

 

Ekipa trenera Daniele Santarellego nie zwalniała tempa w kolejnej partii. Odskoczyła rywalkom na pięć oczek (9:14), ale siatkarki z Mediolanu nie rezygnowały i w końcówce złapały kontakt - po ataku Paoli Egonu było 21:22. W kluczowym fragmencie gospodynie zepsuły jednak dwie zagrywki, a ostatnie słowo znów należało do Isabelle Haak, która skutecznym atakiem przypieczętowała zdobycie mistrzostwa przez Imoco Volley (22:25).

 

Najwięcej punktów: Paola Egonu (24), Khalia Lanier (13) – Milano; Isabelle Haak (19), Gabi (13) – Conegliano. Joanna Wołosz wywalczyła jeden punkt blokiem. MVP finałów: Isabelle Haak.

 

Siatkarki Imoco Volley wywalczyły mistrzostwo Włoch po raz dziewiąty w historii, wcześniej triumfowały w latach 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025. W ośmiu z tych dziewięciu tytułów swój udział miała polska rozgrywająca Joanna Wołosz.

 

Numia Vero Volley Milano – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0:3 (17:25, 22:25, 22:25)

 

Milano: Rebecca Piva, Paola Egonu, Hena Kurtagic, Anna Danesi, Francesca Bosio, Khalia Lanier – Eleonora Fersino (libero) oraz Vita Akimova, Elena Pietrini. Trener: Stefano Lavarini.
Conegliano: Gabi, Joanna Wołosz, Sarah Fahr, Cristina Chirichella, Isabelle Haak, Ting Zhu – Monica De Gennaro (libero) oraz Merit Adigwe, Nika Daalderop. Trener: Daniele Santarelli.

 

Stan rywalizacji do trzech zwycięstw 3–1 dla Imoco Volley. Siatkarki Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano wywalczyły mistrzostwo Włoch 2026.

