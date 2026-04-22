Ważne zwycięstwo Realu! Lewandowski i spółka mają się czego obawiać?

Piłka nożna

Real Madryt pokonał przed własną publicznością walczące o utrzymanie Alaves 2:1 i umocnił się na pozycji wicelidera hiszpańskiej ekstraklasy. Piłkarze ze stolicy mają sześć punktów straty do Barcelony Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, która w środę podejmie Celtę Vigo.

Piłkarz w białej koszulce z numerem 10, gestykulujący palcem wskazującym w górę.
fot. PAP
Real Madryt z kolejnym zwycięstwem w hiszpańskiej ekstraklasie

Pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Kylian Mbappe (30.). To 24. w tym sezonie ligowy gol Francuza, który prowadzi w klasyfikacji strzelców. Prowadzenie podwyższył Brazylijczyk Vinicius Junior (50.). W jednej z ostatnich akcji meczu honorowego gola dla Alaves uzyskał Toni Martinez (90+3.).

 

Sześć kolejek przed końcem sezonu "Królewscy" mają 73 punkty, a broniąca tytułu Barcelona - 79. Oba kluby zmierzą się jeszcze w bezpośrednim pojedynku 10 maja.

 

Trzeci w tabeli Villarreal ma już 18 punktów straty do lidera. W czwartek "Żółta Łódź Podwodna" zagra na wyjeździe z ostatnim Oviedo.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
FC BARCELONAHISZPANIAPIŁKA NOŻNAREAL MADRYT
Zobacz także

Liga Konferencji UEFA. Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 