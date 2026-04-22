Ważne zwycięstwo Realu! Lewandowski i spółka mają się czego obawiać?

Pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Kylian Mbappe (30.). To 24. w tym sezonie ligowy gol Francuza, który prowadzi w klasyfikacji strzelców. Prowadzenie podwyższył Brazylijczyk Vinicius Junior (50.). W jednej z ostatnich akcji meczu honorowego gola dla Alaves uzyskał Toni Martinez (90+3.).

ZOBACZ TAKŻE: Była 121. minuta meczu! Były piłkarz Legii wywalczył karnego na wagę półfinału

Sześć kolejek przed końcem sezonu "Królewscy" mają 73 punkty, a broniąca tytułu Barcelona - 79. Oba kluby zmierzą się jeszcze w bezpośrednim pojedynku 10 maja.

Trzeci w tabeli Villarreal ma już 18 punktów straty do lidera. W czwartek "Żółta Łódź Podwodna" zagra na wyjeździe z ostatnim Oviedo.

PAP