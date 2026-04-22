Williams chce wystąpić w wielkoszlemowym turnieju! Potrzebuje "dzikiej karty"

We wtorek 45-letnia Williams przegrała w 1. rundzie imprezy w Madrycie z urodzoną na Florydzie 20-letnią Hiszpanką Kaitlin Quevedo 2:6, 4:6. To jej 10. z rzędu przegrany mecz w singlu po tym, jak w połowie zeszłego roku wróciła na korty po 16-miesięcznej przerwie.

Siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przyznała ze smutkiem, że nie może zagrać w innym dużym turnieju przygotowawczym do French Open, jaki odbędzie się w Rzymie.

- Bardzo żałuję, bo mój mąż jest Włochem, ale nie mogę tam być i grać, bo mam już inne zobowiązania, ale oczywiście chętnie kontynuowałabym występy na kotach ziemnych, bo grając na nich po długiej przerwie odczuwam dużą przyjemność. Czułam, że lepiej poruszałam się po korcie niż wcześniej - powiedziała słynna amerykańska tenisistka.

Poprzedni mecz, jaki rozegrała na nawierzchni ceglanej, miał miejsce właśnie na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa 1 czerwca 2021 roku.

- Zaczęłam trenować na kortach ziemnych kilka tygodni po turnieju w Miami. Chciałam wrócić, bo to świetna sprawa. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy - dodała Williams.

French Open rozpocznie się 24 maja.

PAp