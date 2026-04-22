WTA w Madrycie: Magda Linette - Iva Jovic. Relacja live i wynik na żywo

Impreza rangi WTA 1000 w Madrycie to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Zawody są także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Roland Garros.

W stolicy Hiszpanii występuje Magda Linette. 57. w rankingu WTA Polka jest już w drugiej rundzie po tym, jak na inaugurację odprawiła w dwóch setach Amerykankę Robin Montgomery.

O awans do trzeciej fazy zmagań Linette rywalizuje z kolejną tenisistką ze Stanów Zjednoczonych - Ivą Jovic. Zaledwie 18-letnia zawodniczka to 16. rakieta świata.

Obie panie dotychczas mierzyły się dwukrotnie - w US Open 2024 i turnieju WTA 250 w Hobart w tym roku. W obu przypadkach lepsza okazała się Jovic.

