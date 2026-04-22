Wyróżnienie dla młodej reprezentantki Polski! Sprawdzi się w Bayernie

15-letnia piłkarka nożna reprezentacji Polski Marcelina Siwy bierze udział w kilkudniowych testach z drużyną U-17 Bayernu Monachium - poinformowała APN Dąbrowa Górnicza, której zawodniczką jest kadrowiczka.

Budynek akademii piłkarskiej FC Bayern Monachium z napisem FC BAYERN MÜNCHEN na fasadzie.
Lewonożna zawodniczka, występująca w defensywie, albo jako "wahadłowa", jest reprezentantką Polski w swoim roczniku. Rok temu, w swoim debiucie w kadrze, zdobyła gola w towarzyskim meczu z Portugalią (1:1).

 

- Marcelina to bardzo ciekawy profil zawodniczki - lewonożna, dynamiczna i bardzo odważna w grze. Dużym jej atutem jest to, że od lat rywalizuje z chłopcami, dzięki czemu jej rozwój fizyczny i mentalny jest na bardzo wysokim poziomie. Uważamy, że testy w Bayernie to dla niej świetna szansa na kolejny krok w karierze - ocenił Michał Szczyrba, trener współpracujący z agencją Euro Football Center, która pośredniczyła w kontakcie z Bayernem.

 

Najpierw do działu skautingu akademii niemieckiego klubu trafiły materiały wideo, prezentujące umiejętności zawodniczki, później piłkarka dostała zaproszenie na testy do zespołu U-17.

