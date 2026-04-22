Znamy pierwszego finalistę krajowego pucharu! Tłumy kibiców na murawie
Piłkarze Lens wygrali przed własną publicznością z Toulouse 4:1 i awansowali do finału Pucharu Francji. Ich rywala wyłoni środowe spotkanie OGC Nice ze Strasbourgiem, którego piłkarzem jest Maximillian Oyedele.
Piłkarze klubu RC Lens świetnie zaprezentowali się we wtorkowym meczu. Bez większych problemów pokonali Toulouse, wychodząc na prowadzenie już w 9. minucie i nie oddając go już do ostatniego gwizdka. To arcyważne zwycięstwo poskutkowało wybuchem radości wśród kibiców, którzy po zakończeniu spotkania tłumnie wbiegli na boisko, by cieszyć się z awansu do finału razem ze swoimi ulubieńcami.
Lens ma realną szansę na podwójną koronę w tym sezonie. W ekstraklasie zajmuje drugie miejsce z punktem straty do Paris Saint-Germain, które rozegrało jednak o jedno spotkanie mniej.
W finale Pucharu Francji Lens zagra po raz czwarty w historii. Wszystkie dotychczasowe przegrało.
Tegoroczny finał zostanie rozegrany 22 maja na Stade de France w Saint-Denis pod Paryżem.