Znamy pierwszego finalistę krajowego pucharu! Tłumy kibiców na murawie

Piłkarze klubu RC Lens świetnie zaprezentowali się we wtorkowym meczu. Bez większych problemów pokonali Toulouse, wychodząc na prowadzenie już w 9. minucie i nie oddając go już do ostatniego gwizdka. To arcyważne zwycięstwo poskutkowało wybuchem radości wśród kibiców, którzy po zakończeniu spotkania tłumnie wbiegli na boisko, by cieszyć się z awansu do finału razem ze swoimi ulubieńcami.

Lens ma realną szansę na podwójną koronę w tym sezonie. W ekstraklasie zajmuje drugie miejsce z punktem straty do Paris Saint-Germain, które rozegrało jednak o jedno spotkanie mniej.

W finale Pucharu Francji Lens zagra po raz czwarty w historii. Wszystkie dotychczasowe przegrało.

Tegoroczny finał zostanie rozegrany 22 maja na Stade de France w Saint-Denis pod Paryżem.

PAP