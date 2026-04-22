Znamy pierwszego finalistę krajowego pucharu! Tłumy kibiców na murawie

Piłkarze Lens wygrali przed własną publicznością z Toulouse 4:1 i awansowali do finału Pucharu Francji. Ich rywala wyłoni środowe spotkanie OGC Nice ze Strasbourgiem, którego piłkarzem jest Maximillian Oyedele.

fot. AFP
Po zwycięstwie RC Lens w półfinale Pucharu Francji na murawie pojawiły się tłumy kibiców

Piłkarze klubu RC Lens świetnie zaprezentowali się we wtorkowym meczu. Bez większych problemów pokonali Toulouse, wychodząc na prowadzenie już w 9. minucie i nie oddając go już do ostatniego gwizdka. To arcyważne zwycięstwo poskutkowało wybuchem radości wśród kibiców, którzy po zakończeniu spotkania tłumnie wbiegli na boisko, by cieszyć się z awansu do finału razem ze swoimi ulubieńcami.

 

Lens ma realną szansę na podwójną koronę w tym sezonie. W ekstraklasie zajmuje drugie miejsce z punktem straty do Paris Saint-Germain, które rozegrało jednak o jedno spotkanie mniej.

 

W finale Pucharu Francji Lens zagra po raz czwarty w historii. Wszystkie dotychczasowe przegrało.

 

Tegoroczny finał zostanie rozegrany 22 maja na Stade de France w Saint-Denis pod Paryżem.

PAP
