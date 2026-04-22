Zwycięstwo Barcelony, kontuzja Yamala. Lewandowski i Szczęsny nie grali

Barcelona chciała odpowiedzieć na wtorkowe zwycięstwo Realu Madryt z Alaves. Trener Hansi Flick miał jednak spore problemy ze zdrowiem swoich piłkarzy. Już w 23. minucie boisko musiał opuścić Joao Cancelo, a w doliczonym czasie gry jego los podzielił Lamine Yamal, który udał się prosto do szatni.

Hiszpan zszedł z murawy przy wyniku 1:0 dla swojej drużyny, gdyż kilka minut wcześniej trafił do siatki z rzutu karnego.



Pierwsza część gry została przedłużona o ponad 20 minut, ponieważ mecz przerwano z powodu problemów zdrowotnych jednego z fanów.

W drugiej połowie z gola cieszył się jeszcze Ferran Torres, lecz jego trafienie nie zostało uznane. Ostatecznie "Duma Katalonii" skromnie pokonała Celtę i powiększyła przewagę nad Realem Madryt do dziewięciu punktów.



Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny spędzili cały mecz na ławce rezerwowych.

FC Barcelona - Celta Vigo 1:0 (1:0)

Bramka: Yamal 40 (rz.k.)

FC Barcelona: Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo (23 Balde) - Eric Garcia, Pedri - Yamal (45+9 Bardhji), Olmo (73 de Jong), Gavi (Fermin 46) - Torres (73 Rashford).

Celta: Radu - Rodriguez, Lago (63 Mingueza), Alonso - Rueda, Lopez (81 Aspas), Moriba, Carreira - Jutgla (81 Sotelo), Duran (73 Iglesias), Alvarez (63 Swedberg).

Żółte kartki: Eric Garcia - Lago.

