Michał Białoński, Polsat Sport: Za wami najdłuższe posiedzenie zarządu bodaj w całej historii Polskiego Związku Narciarskiego? Zaczęliście o godz. 11, minęła 20, a wy dopiero skończyliście. Jakie zapadły decyzje?

Adam Małysz, prezes PZN-u: Nie był to najdłuższy zarząd, bo słyszałem o takim, który trwał 24 godziny, ale ten był drugim pod tym względem. Mieliśmy bardzo dużo spraw do obgadania. Przede wszystkim sprawozdania. Po raz pierwszy za mojej kadencji wszyscy trenerzy przyjechali do siedziby związku, aby zdać sprawozdania nie tylko pisemne, ale również ustne. Po drugie, były prowizoria, jeśli chodzi o kadry narodowe, ale szczegółów na razie nie mogę zdradzić. Mogę tylko powiedzieć, że faktycznie składy trenerów są zaakceptowane.

Na zarządzie wiele się działo, a mało było czasu. Najwięcej zeszło nam na sztaby szkoleniowe, które przyjechały, aby zdać sprawozdania. Wcześniej takiej praktyki nie stosowaliśmy.

Podobno przygotowania do sezonu nie ucierpią, bo trener kadry skoczków Maciej Maciusiak dostał zielone światło na rozpoczęcie przygotowań, mimo że dopiero nowy zarząd, który zostanie wybrany 13 czerwca, zdecyduje, czy wesprze go Stefan Horngacher?

Mogę tylko tyle powiedzieć, że ci trenerzy, którzy byli na sprawozdaniu, dostali zielone światło i nie muszą na nic czekać, tylko prowadzą przygotowania do kolejnego sezonu. Wszyscy przedstawili prowizorium kadr, więc oni mają działać. Jeśli chodzi o powiększenie kadr, to decyzje w tej sprawie podejmie już nowy zarząd.

Adam Małysz: Nie będę kandydował na prezesa

Co będzie z nowym zarządem? Zamierza pan kandydować? Ostatnio zamiar powrotu na fotel prezesa PZN-u zgłosił Apoloniusz Tajner. Czy wobec tego zamierza pan stanąć z nim w szranki?

Moja wizja tego, jak to ma PZN wyglądać w przyszłości na pewno nie jest spójna w stu procentach z zarządem, więc moja decyzja jest na nie. Nie będę kandydował.

To gruba rzecz, czy ta decyzja jest nieodwołalna? Być może zostanie pan w roli dyrektora skoków i kombinacji, jaką piastował pan poprzednio, za kadencji prezesa Tajnera?

Na razie się nad tym nie zastanawiałem, bo mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Mamy przede wszystkim do podpisania kluczowe umowy. Tego się najbardziej obawiałem, że nie zdążymy do czerwca, ale udało się. Będziemy podpisywać dwie nowe umowy, jedną przedłużymy, a druga będzie dotyczyć nowego kontrahenta. I w tym wypadku nie ma co czekać na nowy zarząd, obecny zgodził się w stu procentach z tym, że te umowy muszą być podpisywane, bo to jest dla dobra sportu. Mam jeszcze sporo do zrobienia, sporo do samego końca, do wyborów został ponad miesiąc, więc muszę wszystko usystematyzować, działać tak jakbym dalej był prezesem, bo jednak nim jestem. Jeszcze sporo rzeczy zostało, a na pewno mam swoje plany na przyszłość.

Adam Małysz: Sport jest podobny do biznesu

Po tak udanych igrzyskach olimpijskich, gdy sportowcy pana związku zdobyli trzy medale i tak naprawdę uratowali dla Polski imprezę, pana rezygnacja z ubiegania o reelekcję jest wręcz szokująca. Jak pan podsumuje te cztery lata?

Były na pewno fajne, z wielu przyczyn. Również dlatego, że udało się sporo zdziałać. Reformy, które wprowadziliśmy w sztabach juniorskich, gdzie kadry są bardzo szerokie i mamy młodzieży bardzo dużo i to nie tylko w skokach, ale w każdej dyscyplinie, czy to jest snowboard, czy biegi narciarskie. Większość z nas nie liczyła na aż tak duży postęp. On być może nie jest aż tak widoczny po wynikach, bo nie wygrywamy czy nie wskakujemy do pierwszej "dziesiątki" Pucharu Świata, ale młodzież naprawdę robi duży postęp i to są pierwsze efekty tego systemu.

Sport jest podobny do biznesu. Można mieć szczęście i z czymś wypalić, ale trzeba też liczyć na strukturę. Jeżeli ona dobrze funkcjonuje, to z czasem da dobre owoce. To jest bardzo podobne do biznesu. Nie da się ważnych projektów robić po łebkach, czy w myśl powiedzenia, że jak zajmujesz się wszystkim naraz, to znaczy, że dobrze nie robisz nic.

Adam Małysz: Po zdobyciu trzech medali IO było szukanie dziury w całym, zamiast radości

Trzeba przyznać, że odmłodził pan związek. Sekretarzem generalnym jest nowocześnie myślący Tomasz Grzywacz, podobnie jak dyrektor sportowy Kamil Fundanicz, inspektorem PZN jest Justyna Mistarz, zarządzaniem sportem zajmuje się Martyna Mital, która ma doświadczenie z pracy w Norwegii. Nie szkoda zostawiać tych ludzi, bo ten trend wprowadzania świeżej krwi chyba dobrze służył federacji?

Pewnie, że szkoda. Wielokrotnie powtarzałem, że ci ludzie, którymi się otaczam, dają z siebie wszystko w stu procentach. Mam nadzieję, że zostanie to docenione. Wiem, że wiele rzeczy mi zarzucano i z pewnością nie wszystko było idealne. To trzeba powiedzieć, że to prawda, ale niestety, nigdzie nie jest idealnie. Gdyby świat był taki piękny, to na pewno zupełnie inaczej byśmy funkcjonowali, a z drugiej strony, byłoby trochę nudno.

Gdy popatrzymy na media społecznościowe, czy dziennikarstwo, to aż śmiałem się z tego, że po zdobyciu trzech medali na igrzyskach, zamiast się cieszyć, my szukamy minusów! Dlaczego? Cieszmy się tym co jest! Zdobycie tylu medali było czymś fantastycznym, a my jako Polacy szukamy dziury w całym: "Ten trener się temu zawodnikowi nie przysłużył, bo trenował z tym i tamtym". I to jest denerwujące w tym wszystkim na pewno, ale niestety tak jest.

Adam Małysz odkrywa karty ws. Stefana Horngachera

Nie boi się pan, że przez tę zwłokę stracimy szansę na powrót Horngachera, który chciał znów przyjechać do Polski z uwagi na pana, na Macieja Maciusiaka, obu was zna i ceni. Może się okazać, że w czerwcu, dla nowego zarządu, tej klasy fachowiec nie będzie dostępny, a przypomnijmy, że w latach 2016-2019 doprowadził nas na sam szczyt, z dwoma triumfami w Pucharze Narodów i złotem Kamila Stocha na IO w Pjongczang, do tego z brązowym medalem drużyny.

Tak jak podkreślałem w komunikacie, nie zgadzam się w stu procentach z tą decyzją zarządu, a z drugiej strony bardzo ją szanuję. Wiem, że tak poważnymi sprawami, jak czteroletni kontrakt, czy samo finansowanie takiej osoby ciężko się zająć na koniec kadencji. Ktoś mógłby zarzucić, że przyprowadziłem kogoś na finiszu kadencji i nowy prezes musi się z tym borykać. Dlatego tę zwłokę rozumiem. W wielu sprawach moje zdanie było odmienne od tego zarządu, ale ta sprawa Horngachera na pewno nie jest zamknięta, ona jest otwarta. Jest szansa, że Stefan przyjdzie do PZN-u, ale to zostawiam nowemu zarządowi.

Jest pan spokojny o to, że w nowym sezonie skoczkowie zrobią postęp w Pucharze Świata, dzięki projektowi przygotowań, jaki przedstawił Maciej Maciusiak?

Mam taką nadzieję i będę mocno im kibicował, bo to nie jest tak, że nie będąc prezesem przestanę się interesować skokami. Skoki narciarskie zawsze były w mojej krwi i są mi bardzo bliskie. Nie tylko skoki, bo przez ten okres dużo zobaczyłem, sporo się nauczyłem, jak funkcjonują inne grupy. Będę im kibicował i na pewno nieraz się pojawię na jakimś stoku, czy na trasie biegowej.