Alan Łyszczarczyk: Jesteśmy dobrze przygotowani do walki o awans do Elity

Przygotowania do mistrzostw świata Dywizji 1A wkroczyły w decydująca fazę. Przed wami trzy ostatnie - z siedmiu zaplanowanych – mecze towarzyskie. W piątek i sobotę zmierzycie się z grającą w Elicie reprezentacją Słowenii, a na koniec czeka was starcie z waszym grupowym rywalem, Francją. To będą dla was ważne mecze, bo pokażą w jakiej dyspozycji jesteście przed mistrzostwami świata.



Po tych dwóch meczach z Węgrami którzy także grają w Elicie kolejne dwa sparingi zagramy z drużyną, która również gra w najwyższej dywizji. Oba mecze ze Słowenią są dla nas cenne i na pewno pokażą w którym miejscu jesteśmy przed turniejem w Sosnowcu. Wiadomo, że te mecze kontrolne to nie jest ranga mistrzostw świata więc wiadomo, że te drużyny także sprawdzają różne warianty, więc nie chciałbym po tych meczach wyciągać jakieś wnioski.



Podczas tego zgrupowania w Tychach widać, że bardzo dużą uwagę przykładacie do gry w osłabieniach oraz rozgrywania przewag i to się na pewno przyda podczas rywalizacji na poziomie dywizji 1A.



Tak, to prawda. Te przewagi czy osłabienia decydują w takich meczach, gdyż na tym poziomie jest tylko pięć meczów w całym turnieju, więc każde spotkanie jest bardzo ważne i ta jedna bramka zdobyta przewadze czy stracona w osłabieniu może zdecydować o końcowym wyniku.



Próbą generalną przed mistrzostwami świata będzie sparing z Francją. To będzie także wasze rywal grupowy. Czy w tym meczu będziecie chcieli pokazać wszystkie wasze atuty, czy niektóre z nich zostawicie już na sam mecz podczas turnieju w Sosnowcu.



Nie. My chcemy każdy mecz wygrywać, więc każdy stara się grać jak najlepiej i przekonać do siebie trenera, żeby pojechać na mistrzostwa świata. Uważam, że nie tylko w Francją, ale też podczas tych dwóch najbliższych meczów ze Słowenią, będziemy starali się zagrać najlepszy hokej i udowodnić, że jesteśmy dobrą drużyną.



Do Elity awansują dwie najlepsze drużyny z turnieju w Sosnowcu, więc aby znaleźć się w tym gronie trzeba zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc. Będziecie przygotowani fizycznie do tego, aby grać dobre mecze i walczyć o zwycięstwa z tymi najtrudniejszymi rywalami takimi jak Kazachstanem, Francja i Ukrainą?



Na pewno będziemy gotowi. Myślę, że udowodniliśmy już w meczach z Węgrami, że jesteśmy dobrze przygotowani i jestem zdania, że te niuanse o których wspomniałeś, czyli przewagi czy osłabienia będą decydować w tych najważniejszych meczach, więc chcemy być na to gotowi i przygotowani w stu procentach.



