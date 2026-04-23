Anioły nie pofrunęły do finału. Bielsko-Biała przedłużyła swoje szanse

BBTS Bielsko-Biała i CUK Anioły Toruń mierzą się w półfinale PLS 1. Ligi. W pierwszym meczu na własnym terenie górą w czterech setach była ekipa z Torunia. W czwartek potrzebowała zatem zwycięstwa na wyjeździe, by zamknąć rywalizację i zameldować się w wielkim finale.

Mecz rozpoczął się jednak po myśli gospodarzy. Ci odskoczyli w pierwszym secie na 15:11 i do końca kontrolowali sytuację na parkiecie. Triumfowali do 22, zapisując premierową partię na swoje konto.

Druga odsłona zmagań była popisem jednej drużyny. Mowa o Aniołach, które błyskawicznie wypracowały sobie znaczną przewagę (6:1). W następnych fragmentach podopieczni Marcina Krysia tylko powiększali prowadzenie. Wyrównali stan całej potyczki, wygrywając 25:16.

Trzeci akt miał dwa oblicza. Jego pierwsza część należała do Aniołów, które w pewnym momencie były z przodu o cztery punkty (11:7). Siatkarze BBTS-u odrobili jednak stratę i przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść (25:22).

Gospodarze przejęli inicjatywę także w czwartym secie i odjechali na 15:10. Potem wyższy bieg wrzucili natomiast przyjezdni, którzy zbliżyli się na dwa "oczka". To jednak wszystko, na co było stać Anioły. Gospodarze okazali się lepsi wynikiem 25:21.

BBTS triumfował tym samym 3:1 w całym spotkaniu i wyrównał stan półfinałowej rywalizacji na 1:1. Decydujące o awansie do finału PLS 1. Ligi starcie odbędzie się 25 kwietnia w Toruniu.

BBTS Bielsko-Biała - CUK Anioły Toruń 3:1 (25:22, 16:25, 25:22, 25:21)

Skrót meczu BBTS Bielsko-Biała - CUK Anioły Toruń w załączonym materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jc, Polsat Sport