Anioły nie pofrunęły do finału. Bielsko-Biała przedłużyła swoje szanse

Siatkówka

BBTS Bielsko-Biała triumfatorem drugiego półfinałowego starcia PLS 1. Ligi z CUK Aniołami Toruń. Podopieczni Adriana Hunka wygrali 3:1 i wyrównali tym samym stan całej rywalizacji na 1:1. Decydujące spotkanie odbędzie się 25 kwietnia w Toruniu.

Siatkarze w niebieskich i pomarańczowych strojach rywalizują na boisku siatkarskim podczas meczu.
fot. Polsat Sport

BBTS Bielsko-Biała i CUK Anioły Toruń mierzą się w półfinale PLS 1. Ligi. W pierwszym meczu na własnym terenie górą w czterech setach była ekipa z Torunia. W czwartek potrzebowała zatem zwycięstwa na wyjeździe, by zamknąć rywalizację i zameldować się w wielkim finale.

 

Mecz rozpoczął się jednak po myśli gospodarzy. Ci odskoczyli w pierwszym secie na 15:11 i do końca kontrolowali sytuację na parkiecie. Triumfowali do 22, zapisując premierową partię na swoje konto.

 

Druga odsłona zmagań była popisem jednej drużyny. Mowa o Aniołach, które błyskawicznie wypracowały sobie znaczną przewagę (6:1). W następnych fragmentach podopieczni Marcina Krysia tylko powiększali prowadzenie. Wyrównali stan całej potyczki, wygrywając 25:16.

 

Trzeci akt miał dwa oblicza. Jego pierwsza część należała do Aniołów, które w pewnym momencie były z przodu o cztery punkty (11:7). Siatkarze BBTS-u odrobili jednak stratę i przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść (25:22).

 

Gospodarze przejęli inicjatywę także w czwartym secie i odjechali na 15:10. Potem wyższy bieg wrzucili natomiast przyjezdni, którzy zbliżyli się na dwa "oczka". To jednak wszystko, na co było stać Anioły. Gospodarze okazali się lepsi wynikiem 25:21.

 

BBTS triumfował tym samym 3:1 w całym spotkaniu i wyrównał stan półfinałowej rywalizacji na 1:1. Decydujące o awansie do finału PLS 1. Ligi starcie odbędzie się 25 kwietnia w Toruniu.

 

BBTS Bielsko-Biała - CUK Anioły Toruń 3:1 (25:22, 16:25, 25:22, 25:21)

 

Skrót meczu BBTS Bielsko-Biała - CUK Anioły Toruń w załączonym materiale wideo:

 

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGA1 LIGA 2025/26BBTS BIELSKO-BIAŁACUK ANIOŁY TORUŃPLS 1 LIGAPLS 1 LIGA 2025/26SIATKÓWKA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 