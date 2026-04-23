ATP w Madrycie: Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti. Relacja live i wynik na żywo
Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP 1000 w Madrycie. Polski tenisista wygrał z Portugalczykiem Jaime Farią 6:3, 6:3. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem szóstym Włoch Lorenzo Musetti. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
W środę Hurkacz rozegrał pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Francuza Gilles'a Cervary. Choć Faria nie jest topowym tenisistą, obecnie w rankingu zajmuje 136. miejsce, to z postawy Polaka można być zadowolonym.
29-latek zaprezentował się bardzo solidnie. Popełnił tylko osiem niewymuszonych błędów, przy 14 zagraniach wygrywających. Dobrze funkcjonował też serwis, który jest największym atutem Hurkacza. Zanotował 12 asów i tylko w siódmym gemie pierwszego seta musiał bronić break pointów.
Pozostałe gemy przy swoim podaniu wygrywał bardzo pewnie, a wcześniej lub później uzyskiwał też przełamanie. W pierwszym secie w czwartym gemie, a w drugim dwukrotnie - w piątym i dziewiątym.
W drugiej rundzie Wrocławianina czeka znacznie trudniejsze zadanie. Z Musettim bilans Hurkacza wynosi 2-2, a ostatni mecz grali ze sobą prawie trzy lata temu.
W Madrycie najlepszy wynik Hurkacz osiągnął w 2022 roku, kiedy dotarł do ćwierćfinału.
Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti na Polsatsport.pl.