ATP w Madrycie: Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti. Transmisja TV i stream online

Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti to spotkanie drugiej rundy turnieju ATP w Madrycie. Kiedy mecz Hurkacz - Musetti? O której godzinie Hurkacz - Musetti? Sprawdź szczegóły transmisji.

Turniej rangi ATP Masters 1000 w Madrycie jest dla Huberta Hurkacza premierowym pod skrzydłami nowego trenera. Polski tenisista rozpoczął bowiem niedawno współpracę z Francuzem Gillesem Cervarą, który w przeszłości prowadził między innymi Rosjanina Daniiła Miedwiediewa.

 

Hurkacz zmagania w stolicy Hiszpanii zainaugurował w pierwszej rundzie. W niej zmierzył się z kwalifikantem z Portugalii - Jaime Farią. Wrocławianin triumfował pewnie w dwóch setach - 6:3, 6:3.

 

W 1/32 finału Hurkacza czeka trudniejsze zadanie. Po drugiej stronie siatki stanie rozstawiony z "6" Lorenzo Musetti. Włoch wcześniej miał wolny los.

 

Dla obu panów będzie to piąta bezpośrednia potyczka. Bilans ich starć wynosi 2-2. Ostatni pojedynek Hurkacz i Musetti rozegrali jednak niemal trzy lata temu.

Hurkacz - Musetti. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Mecz Hurkacz - Musetti odbędzie się w piątek 24 kwietnia o godzinie 11:00. Transmisja meczu Hurkacz - Musetti w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online na Polsat Box Go.

