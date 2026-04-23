Babilon Boxing Show w Raszynie: Ceremonia ważenia przed galą
W piątkowy wieczór 24 kwietnia w Centrum Sportu Raszyn odbędzie się kolejna gala spod szyldu Babilon Boxing Show. W walce wieczoru Jan „Iron” Lodzik (10-1) zmierzy się z doświadczonym Jamshidem Rikhsievem (14-8-1).
Wcześniej w ringu zameldują się m.in niepokonany Kazimierz Kunicki (3-0), Przemysław Zyśk (20-4) i debiutujący w grupie Babilon Promotion Bartłomiej Przybyła (10-2). Ciekawie zapowiada się także starcie w wadze ciężkiej pomiędzy Jackiem Gałązką a znanym z walk na gołe pięści debiutującym w zawodowym boksie Bartkiem "Aslanem" Dąbrowskim.
Ważenie przed galą odbędzie się w czwartek 23 kwietnia o godzinie 17:00 w Centrum Sportu Raszyn przy ul. Sportowej 30.
Karta walk Babilon Boxing Show w Raszynie:
Boks zawodowy:
6 rund / 68 kg – Jan „Iron” Lodzik (10-1) vs Jamshid Rikhsiev (14-8-1)
6 rund / 72,5 kg – Przemysław Zyśk (20-4) vs Mukhammadaziz Uktamov (5-1-1)
6 rund / 63,5 kg – Bartłomiej Przybyła (10-2) vs Bartłomiej Wańczyk-Schulz (15-9)
4 rundy / 79,3 kg – Kazimierz Kunicki (3-0) vs Łukasz Kucharski (1-2)
4 rundy / +101,6 kg – Jacek Gałązka (3-2) vs Bartek "Aslan" Dąbrowski (debiut)
Boks olimpijski:
3 x 3 min / 67 kg – Kamil Łaszczyk vs Jakub Sulęcki
3 x 3 min / +90 kg – Krzysztof Zakrzewski vs Kamil Grzybowski
3 x 2 min / 70 kg – Filip Brzezowski vs Wiktor Trybek
3 x 2 min / 55 kg – Kliment Makarenko vs Adam Suliga