Babilon Boxing Show w Raszynie: Ceremonia ważenia przed galą

Wcześniej w ringu zameldują się m.in niepokonany Kazimierz Kunicki (3-0), Przemysław Zyśk (20-4) i debiutujący w grupie Babilon Promotion Bartłomiej Przybyła (10-2). Ciekawie zapowiada się także starcie w wadze ciężkiej pomiędzy Jackiem Gałązką a znanym z walk na gołe pięści debiutującym w zawodowym boksie Bartkiem "Aslanem" Dąbrowskim.



Ważenie przed galą odbędzie się w czwartek 23 kwietnia o godzinie 17:00 w Centrum Sportu Raszyn przy ul. Sportowej 30.

Karta walk Babilon Boxing Show w Raszynie:

Boks zawodowy:

6 rund / 68 kg – Jan „Iron” Lodzik (10-1) vs Jamshid Rikhsiev (14-8-1)

6 rund / 72,5 kg – Przemysław Zyśk (20-4) vs Mukhammadaziz Uktamov (5-1-1)

6 rund / 63,5 kg – Bartłomiej Przybyła (10-2) vs Bartłomiej Wańczyk-Schulz (15-9)

4 rundy / 79,3 kg – Kazimierz Kunicki (3-0) vs Łukasz Kucharski (1-2)

4 rundy / +101,6 kg – Jacek Gałązka (3-2) vs Bartek "Aslan" Dąbrowski (debiut)

Boks olimpijski:

3 x 3 min / 67 kg – Kamil Łaszczyk vs Jakub Sulęcki

3 x 3 min / +90 kg – Krzysztof Zakrzewski vs Kamil Grzybowski

3 x 2 min / 70 kg – Filip Brzezowski vs Wiktor Trybek

3 x 2 min / 55 kg – Kliment Makarenko vs Adam Suliga

Informacja prasowa