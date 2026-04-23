Babilon Boxing Show w Raszynie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Hubert Pawlik

Już w piątek 24 kwietnia odbędzie się kolejna gala Babilon Boxing Show. W walce wieczoru zawalczy Jan Lodzik, który zmierzy się z Jamshidem Rikhsievem. Gdzie obejrzeć galę Babilon Boxing Show? Transmisja w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go.

Babilon Boxing Show w Raszynie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
fot. Babilon MMA
Gdzie obejrzeć Babilon Boxing Show w Raszynie?

Jan Lodzik powraca do ringu po listopadowym zwycięstwie z Maksimem Hardzeiką. Dzięki temu przełamał serię dwóch porażek z rzędu - z Mateuszem Polskim oraz Mateuszem Rajewskim. Obaj rywale zrewanżowali się Lodzikowi za wcześniejsze porażki.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świetne wieści! Polka w wielkim finale Mistrzostw Europy

 

Teraz rywalem "Irona" będzie Jamshid Rikhsiev, który w ostatnim boju o pas organizacji OPBF Silver przegrał z Uzbekiem Nurim Ye.

 

Ponadto w karcie walk zobaczymy Przemysława Zyśka, Bartłomieja Przybyłę czy Kazimierza Kunickiego. Debiut zawodowy zanotuje również Bartosz "Aslan" Dąbrowski.

 

Łącznie dojdzie do dziewięciu pojedynków w dwóch odmianach: boksu zawodowego oraz boksu olimpijskiego.

 

Karta walk:

 

Boks zawodowy:

68 kg: Jan Lodzik - Jamshid Rikhsiev 

72,5 kg: Przemysław Zyśk - Mukhammadaziz Uktamov

63,5 kg: Bartłomiej Przybyła - Bartłomiej Wańczyk-Schulz

79,3 kg: Kazimierz Kunicki - Łukasz Kucharski

+101,6 kg: Jacek Gałązka - Bartosz "Aslan" Dąbrowski

 

Boks olimpijski:

67 kg: Kacper Łaszczyk - Sulęcki

+90 kg: Krzysztof Zakrzewski - Kacper Grzybowski

70 kg: Filip Brzezowski - Wiktor Trybek

55 kg: Kliment Makarenko - Adam Suliga

 

 

Transmisja gali Babilon Boxing Show w Raszynie już w piątek 24 kwietnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Oliwier Szot - Konrad Czajkowski. Skrót walki
