Babilon Boxing Show w Raszynie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Już w piątek 24 kwietnia odbędzie się kolejna gala Babilon Boxing Show. W walce wieczoru zawalczy Jan Lodzik, który zmierzy się z Jamshidem Rikhsievem. Gdzie obejrzeć galę Babilon Boxing Show? Transmisja w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go.
Jan Lodzik powraca do ringu po listopadowym zwycięstwie z Maksimem Hardzeiką. Dzięki temu przełamał serię dwóch porażek z rzędu - z Mateuszem Polskim oraz Mateuszem Rajewskim. Obaj rywale zrewanżowali się Lodzikowi za wcześniejsze porażki.
ZOBACZ TAKŻE: Świetne wieści! Polka w wielkim finale Mistrzostw Europy
Teraz rywalem "Irona" będzie Jamshid Rikhsiev, który w ostatnim boju o pas organizacji OPBF Silver przegrał z Uzbekiem Nurim Ye.
Ponadto w karcie walk zobaczymy Przemysława Zyśka, Bartłomieja Przybyłę czy Kazimierza Kunickiego. Debiut zawodowy zanotuje również Bartosz "Aslan" Dąbrowski.
Łącznie dojdzie do dziewięciu pojedynków w dwóch odmianach: boksu zawodowego oraz boksu olimpijskiego.
Karta walk:
Boks zawodowy:
68 kg: Jan Lodzik - Jamshid Rikhsiev
72,5 kg: Przemysław Zyśk - Mukhammadaziz Uktamov
63,5 kg: Bartłomiej Przybyła - Bartłomiej Wańczyk-Schulz
79,3 kg: Kazimierz Kunicki - Łukasz Kucharski
+101,6 kg: Jacek Gałązka - Bartosz "Aslan" Dąbrowski
Boks olimpijski:
67 kg: Kacper Łaszczyk - Sulęcki
+90 kg: Krzysztof Zakrzewski - Kacper Grzybowski
70 kg: Filip Brzezowski - Wiktor Trybek
55 kg: Kliment Makarenko - Adam Suliga
Transmisja gali Babilon Boxing Show w Raszynie już w piątek 24 kwietnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.