Babilon Boxing Show w Raszynie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Jan Lodzik powraca do ringu po listopadowym zwycięstwie z Maksimem Hardzeiką. Dzięki temu przełamał serię dwóch porażek z rzędu - z Mateuszem Polskim oraz Mateuszem Rajewskim. Obaj rywale zrewanżowali się Lodzikowi za wcześniejsze porażki.

ZOBACZ TAKŻE: Świetne wieści! Polka w wielkim finale Mistrzostw Europy

Teraz rywalem "Irona" będzie Jamshid Rikhsiev, który w ostatnim boju o pas organizacji OPBF Silver przegrał z Uzbekiem Nurim Ye.

Ponadto w karcie walk zobaczymy Przemysława Zyśka, Bartłomieja Przybyłę czy Kazimierza Kunickiego. Debiut zawodowy zanotuje również Bartosz "Aslan" Dąbrowski.

Łącznie dojdzie do dziewięciu pojedynków w dwóch odmianach: boksu zawodowego oraz boksu olimpijskiego.

Karta walk:

Boks zawodowy:

68 kg: Jan Lodzik - Jamshid Rikhsiev

72,5 kg: Przemysław Zyśk - Mukhammadaziz Uktamov

63,5 kg: Bartłomiej Przybyła - Bartłomiej Wańczyk-Schulz

79,3 kg: Kazimierz Kunicki - Łukasz Kucharski

+101,6 kg: Jacek Gałązka - Bartosz "Aslan" Dąbrowski

Boks olimpijski:

67 kg: Kacper Łaszczyk - Sulęcki

+90 kg: Krzysztof Zakrzewski - Kacper Grzybowski

70 kg: Filip Brzezowski - Wiktor Trybek

55 kg: Kliment Makarenko - Adam Suliga

Transmisja gali Babilon Boxing Show w Raszynie już w piątek 24 kwietnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.