Będzie mecz Polska - Szwecja. Znów walczą o awans
W dniach 20-22 listopada polskie tenisistki powalczą ze Szwedkami o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup - poinformował związek (PZT). Spotkanie zostanie rozegrane w Polsce, ale nie wiadomo jeszcze, w którym mieście.
W kwietniu Biało-Czerwone nie wywalczyły awansu do tegorocznych finałów, które odbędą się w Shenzhen. W Gliwicach przegrały z Ukrainą 0:4.
ZOBACZ TAKŻE: To koniec! Wielki przewrót w WTA stał się faktem. Dwa lata i dość
Polki będą faworytkami meczu ze Szwedkami. Ich najlepszą singlistką jest notowana na 253. miejscu w rankingu Kajsa Rinaldo Persson.
Zwyciężczynie w kwietniu 2027 roku zagrają o awans do turnieju finalowego Billie Jean King Cup.
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Lorek: Nowy trener Huberta Hurkacza to genialny chłopak, który ma analityczny umysł