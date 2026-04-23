Będzie mecz Polska - Szwecja. Znów walczą o awans

W dniach 20-22 listopada polskie tenisistki powalczą ze Szwedkami o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup - poinformował związek (PZT). Spotkanie zostanie rozegrane w Polsce, ale nie wiadomo jeszcze, w którym mieście.

W kwietniu Biało-Czerwone nie wywalczyły awansu do tegorocznych finałów, które odbędą się w Shenzhen. W Gliwicach przegrały z Ukrainą 0:4.

 

ZOBACZ TAKŻE: To koniec! Wielki przewrót w WTA stał się faktem. Dwa lata i dość

 

Polki będą faworytkami meczu ze Szwedkami. Ich najlepszą singlistką jest notowana na 253. miejscu w rankingu Kajsa Rinaldo Persson.

 

Zwyciężczynie w kwietniu 2027 roku zagrają o awans do turnieju finalowego Billie Jean King Cup. 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Lorek: Nowy trener Huberta Hurkacza to genialny chłopak, który ma analityczny umysł
