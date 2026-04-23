Były bramkarz reprezentacji Polski nie ma wątpliwości. Oto co czeka Widzew

Na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu w piłkarskiej ekstraklasie wszystko jest jeszcze właściwie możliwe. Liderem jest Lech Poznań, ale ma tylko trzy punkty przewagi nad drugą w tabeli Jagiellonią Białystok, a od piątego KGHM Zagłębia Lubin dzieli go tylko pięć "oczek".

- Wydaje mi się jednak, że Lech już tego nie wypuści. Gra chyba najrówniej ze wszystkich zespołów w czołówce i nie zdarzają mu się jakieś spektakularne potknięcia. Ma wyrównany skład, ma kim straszyć i odnoszę wrażenie, że jest też teraz w najlepszej formie. Kto będzie drugi czy trzeci, tego chyba nikt nie jest w stanie wskazać, bo każdy układ jest możliwy – powiedział Bako.

Ciekawie jest na górze tabeli, ale na dole też jeszcze wszystko jest możliwe. W najtrudniejszej sytuacji znajduje się ostatnia Bruk-Bet Termalica Nieciecza, która zamyka tabelę, a poza tym w strefie spadkowej znajdują się Widzew Łódź i Arka Gdynia. Ten ostatni zespół do bezpiecznej strefy traci dwa punkty, a do 10. Radomiaka Radom tylko cztery.

- Spadnie Termalica, Widzew i, może to być dla niektórych zaskoczeniem, ale uważam, że Piast Gliwice. Termalica traci już za dużo punktów, aby się uratować. Jeżeli chodzi o Widzew, to kiedy oglądam jego mecze, to aż trudno mi uwierzyć, co ta drużyna prezentuje. Piast natomiast chyba jest w tej chwili w najsłabszej formie i jakoś mnie nie przekonuje, chociaż muszę też oddać, że ostatnio w dziesiątkę postawił się Lechii Gdańsk – tłumaczył Bako.

Były reprezentant Polski, a później trener bramkarzy w kilku ligowych klubach, nie ukrywał, że niezależnie, jak się zakończy ten sezon, dla niego największym rozczarowaniem jest Widzew.

- Wydano tyle pieniędzy, zrobiono dużo transferów i nic dobrego z tego nie ma. Widocznie ludzie kierujący tym klubem jeszcze do tego nie dorośli. Inaczej nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, bo trudno zrozumieć, co się tam dzieje – powiedział Bako.

Oceniając całą ekstraklasę były bramkarz m.in. Zagłębia Lubin, ŁKS Łódź czy Hapoelu Tel Awiw przyznał, że na pewno polska liga jest ciekawa.

- Nie wiem jednak, czy jest silna, czy nie. Ciekawa to nie znaczy mocna. Co tydzień oglądam z zięciem mecze i trudno wskazać zdecydowanego faworyta w jakimkolwiek meczu. Każdy wynik w zasadzie zawsze jest możliwy. Moim zdaniem powinny być cztery silne ekipy i one powinny nadawać ton rozgrywkom, a później dobrze nas reprezentować w pucharach. Gdyby ktoś z poza tej czwórki zdobył mistrzostwo, to byłoby wydarzenie. Podobnie jak to było kiedyś w lidze angielskiej z Leicester City. Ale mamy, co mamy i na pewno nie możemy powiedzieć, że jest nudno – podsumował Bako.