Co za wynik! Znany tenisista wygrał 100 meczów z rzędu
Wicemistrz olimpijski w tenisie stołowym Szwed Truls Moregard odniósł 100. zwycięstwo z rzędu w krajowej lidze. - To historyczny, magiczny i wręcz nieprawdopodobny wynik - skomentował kanał szwedzkiej telewizji publicznej SVT.
- Nie było łatwo. Wiele razy byłem na skraju porażki, lecz mój trening mentalny polega na tym, aby do ostatnich sekund każdego meczu wytrzymywać presję i utrzymać maksymalną koncentrację - powiedział Moregard na antenie stacji.
Szwedzka liga tenisa stołowego powstała w 1946 roku i gra w niej osiem zespołów.
- Tenis stołowy jest obecnie najszybciej rozwijającym się sportem w Szwecji, a po medalu olimpijskim Moregard zainteresowanie tą dyscypliną wręcz eksplodowało - powiedział Peter Eriksson ze szwedzkiej konfederacji sportu.
24-letni Szwed, który w przeszłości występował w polskiej lidze w barwach zespołów z Działdowa i Bydgoszczy, podczas letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu zdobył dwa srebrne medale, indywidualnie i drużynowo. W mistrzostwach świata wywalczył srebrny medal w 2021 i brązowy drużynowo w 2018.
W mistrzostwach Europy zdobył złoty medal drużynowo (2023), srebrny w grze podwójnej (2024), dwa brązowe drużynowo (2019 i 2021) i brązowy indywidualnie (2024).