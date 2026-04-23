Co za wynik! Znany tenisista wygrał 100 meczów z rzędu

- Nie było łatwo. Wiele razy byłem na skraju porażki, lecz mój trening mentalny polega na tym, aby do ostatnich sekund każdego meczu wytrzymywać presję i utrzymać maksymalną koncentrację - powiedział Moregard na antenie stacji.

Szwedzka liga tenisa stołowego powstała w 1946 roku i gra w niej osiem zespołów.

- Tenis stołowy jest obecnie najszybciej rozwijającym się sportem w Szwecji, a po medalu olimpijskim Moregard zainteresowanie tą dyscypliną wręcz eksplodowało - powiedział Peter Eriksson ze szwedzkiej konfederacji sportu.

24-letni Szwed, który w przeszłości występował w polskiej lidze w barwach zespołów z Działdowa i Bydgoszczy, podczas letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu zdobył dwa srebrne medale, indywidualnie i drużynowo. W mistrzostwach świata wywalczył srebrny medal w 2021 i brązowy drużynowo w 2018.

W mistrzostwach Europy zdobył złoty medal drużynowo (2023), srebrny w grze podwójnej (2024), dwa brązowe drużynowo (2019 i 2021) i brązowy indywidualnie (2024).

